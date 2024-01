Congo-Kinshasa: Plus de 600 000 personnes sinistrées dans des inondations touchant la province de l'Équateur

La province de l'Équateur, dans l'Ouest de la RDC, est touchée par de graves inondations. Suite à des pluies récurrentes depuis la mi-octobre, la région subit d'importants dégâts. Selon le réseau Caritas, quelque 686 000 personnes sont aujourd'hui concernées.

Des édifices, des maisons, des routes se sont écroulés entraînant des milliers de sinistrés. L'organisation Caritas demande une assistance en nourritures, en sites d'hébergements, en soins médicaux.

L'abbé Louis Iyeli, le représentant de Caritas sur place, décrit une situation très préoccupante pour les sinistrés : « Les gens vivent dans l'eau, l'eau continue toujours à pousser, chaque jour, ça monte, ça monte... On ne sait pas vraiment comment ça va se finir. Beaucoup de dégâts et l'écroulement de maisons d'habitation, il n'y a rien à faire. Ces maisons, qui sont construites en pisé ou en briques adobes, tout ça, c'est par terre. Et puis les autres maisons sont aussi submergées dans l'eau. À part les maisons d'habitations, il y a des églises, des infrastructures scolaires, il y a les centres de santé. Les gens ont déserté les bureaux, les magasins, les dépôts, tout ça, il n'y a plus moyen pour les gens de continuer à travailler ou à vendre. »

L'abbé craint que des maladies puissent se propager suite à ces inondations : « Les gens passent la nuit sur les pirogues et vivent sur cette eau-là. Ils font leurs besoins dans cette eau, ils se lavent dans cette eau, ils préparent [à manger, NDLR] avec cette eau, c'est vraiment catastrophique. Les maladies d'origine hydrique, ça ne pourra pas épargner la population. Et là où on a enterré des gens aussi, il y a des corps qui sont déterrés. Je suis à Mbandaka depuis longtemps, cette fois-ci, c'est du jamais vu, c'est terrible. C'est terrible. »

Un appel à l'aide lancé au gouvernement

Vivant dans la capitale provinciale Mbandaka, Joseph Bayoko Lokondo, président de l'ONG « Solidarité pour un avenir meilleur », évoque un phénomène exceptionnel dans la zone : « Je n'ai jamais connu une telle inondation, c'est la première depuis plus de quarante ans. La ville de Mbandaka vit une catastrophe, liée aux graves inondations qui ont immergé une grande partie de la ville. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs centaines de foyers qui n'ont pas d'habitation, aucune prise en charge jusque-là de la population. C'est ce que nous dénonçons d'ailleurs.

Face à cela, il appelle le gouvernement à l'aide : « Aucune réunion de gestion n'a été organisée par les autorités locales qui sont plutôt préoccupées par la publication des résultats des élections. Je demande au gouvernement de pouvoir convoquer en urgence une réunion humanitaire, pour essayer de faire une évaluation multisectorielle pour essayer un peu de venir en aide à cette population qui, pour la plupart, passe ses nuits à la belle étoile. »