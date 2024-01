Afrique: Romain Saïss et le Maroc vers des objectifs élevés

Le défenseur des Lions de l'Atlas du Maroc Romain Saïss a indiqué au micro de CAFOnline que lui et ses coéquipiers se sont fixés des objectifs très élevés quand à la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

« On se fixe des objectifs élevés. On a envie de faire une grande CAN. On sait qu'on est attendus maintenant par tout le monde après notre Coupe du monde 2022 et qu'on a des responsabilités. Alors on veut faire une grande compétition pour le Maroc et rendre fier tout le peuple qui nous suit », a confié le défenseur à CAFOnlinemardi à leur camp de base à San Pedro.

Le Maroc est l'une des premières équipes arrivées en Côte d'Ivoire pour la compétition. Une stratégie expliquée par Romain Saïss : «on est arrivés assez tôt pour s'acclimater au temps qu'il fait ici. On se prépare très bien. On sait que la compétition commence bientôt et on a encore quelques jours pour peaufiner les détails avant le début».

Les Lions de l'Atlas se retrouvent dans le groupe F aux côtés de la RD Congo, de la Tanzanie et de la Zambie.

Et quand il s'agit de définir ce qui serait une CAN réussie pour les Lions de l'Atlas, Saïss n'y va pas par quatre chemins. «Une CAN réussie pour le Maroc c'est d'aller le plus loin possible et cela veut dire aller au bout de la CAN. Quand on commence un tournoi, c'est pour aller le plus loin possible et le plus loin possible c'est la finale. On va se concentrer sur les matchs de poules, passer les poules et après on prendra match par match une fois ce premier objectif atteint. L'objectif c'est de rester longtemps en Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté.

Le Maroc qui n'a plus gagné de CAN depuis 1976 a les crocs. Les Lions de l'Atlas débutent leur compétition le 17 janvier prochain au stade Laurent Pokou de San Pedro face à la Tanzanie, avant de jour la RD Congo le 21 janvier. Walid Regragui et ses hommes termineront la phase de groupes face à la Zambie le 24 janvier.