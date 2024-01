Afrique: CAN CAF TotalEnergies - La Zambie retrouve sa place avec de nouvelles ambitions

La Zambie est dans le groupe F avec la République Démocratique du Congo, le Maroc et la Tanzanie.

Les Chipolopolo sont de retour après avoir manqué trois éditions consécutives de la CAN

La Zambie possède un désir ardent et une faim écrasante de se racheter.

Il y a 12 ans, la Zambie surprenait le monde en devenant Championne d'Afrique du côté du Gabon.

Beaucoup de choses se sont passées depuis dans le football africain, mais une chose est sûre, les Chipolopolo sont de retour et ils veulent s'appuyer sur leurs succès passés.

L'intégration du défenseur Stopilla Sunzu, qui est le seul rescapés de la campagne de 2012, témoigne du besoin de dynamisme de la Côte d'Ivoire.

Les champions de la CAN U-20 en 2017, Patson Daka, Emmanuel Banda, Fashion Sakala et Edward Chilufya sont prêts à faire leurs débuts dans la CAN senior, ce qui suscite beaucoup d'enthousiasme.

Les rencontres de la Zambie dans le Groupe F

17 janvier

RD Congo vs Zambie : 20h00 GMT, Stade Laurent Pokou, San Pedro

21 janvier

Zambie vs Tanzanie : 17h00 GMT, Stade Laurent Pokou, San Pedro

24 janvier

Zambie vs Maroc : 20h00 GMT, Stade Laurent Pokou, San Pédro

Comment la Zambie s'est qualifiée

%

Il n'y a pas de meilleur signe que de terminer en tête du groupe dans lequel se trouve le futur pays organisateur de la compétition finale. Les Chipolopolo sont arrivés en tête du Groupe H avec 13 points, à égalité avec la Côte d'Ivoire, mais avec une meilleure différence de buts.

La Zambie a marqué le troisième plus grand nombre de buts dans la phase de qualification, 12 après les 22 buts du Nigeria et les 15 buts du Mali. Le Sénégal, champion en titre, a également marqué 12 fois.

Trois victoires à domicile ont donné aux Chipolopolo la confiance dont ils avaient besoin pour contrôler leur propre destin. Une confortable victoire 2-0 sur le Lesotho et un match nul 1-0 contre les Comores à Moroni ont mis fin à leur disette de la CAN, et ce de manière méritée.

Joueur à suivre : Patson Daka

Ce joueur, dont le physique est un attribut divin pour un attaquant, jouera un rôle clé pour les Chipolopolo. Il se distingue par son sens tactique, son positionnement intelligent et sa vision du jeu. C'est un secret de polichinelle que la Zambie aura besoin de lui pour être à son meilleur niveau lors du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023 en Côte d'Ivoire, le 13 janvier.

Daka, qui a l'expérience de la Premier League anglaise pour avoir joué à Leicester City pendant deux saisons, a marqué quatre fois et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison en sept apparitions en Championship, où les Foxes occupent la première place du classement.

Il a été le meilleur buteur avec cinq buts lors de la phase de qualification du Groupe H. Son doublé contre le Lesotho a permis à la Zambie de remporter une victoire cruciale à l'extérieur qui lui a permis de se qualifier à deux journées de la fin.

L'un de ses trois buts contre la Côte d'Ivoire à Ndola et l'égalisation en seconde période contre les Comores à domicile ont rappelé aux Zambiens qu'ils disposaient d'une génération de talents. Le jeune joueur de l'année 2017 de la CAF espère que ses débuts à la CAN en valent la peine.

Le sélectionneur : Avram Grant

L'ancien sélectionneur du Ghana, qui compte deux éditions de la CAN à son actif, sait à quoi s'attendre lors du plus grand tournoi du continent.

Avram Grant a conduit les Black Stars en finale en 2015, perdant contre la Côte d'Ivoire au terme d'une séance de tirs au but très tendue, avant de terminer à la quatrième place deux ans plus tard.

C'est cette expérience qu'il apportera au tournoi ivoirien lorsqu'il se rendra dans le pays qui a mis fin à ses rêves de titre et qui cherche aujourd'hui à se racheter avec une équipe jeune qui veut à tout prix plaire à ses fans après trois échecs oubliables.

Pragmatique et gestionnaire réputé pour laisser ses joueurs s'exprimer, Grant est passé maître dans l'art de la lecture du jeu. Avec la Zambie, il sait que même si le retour à l'AFCON pour la première fois en neuf ans est une fête, il y a du pain sur la planche.

À 68 ans, il est une figure paternelle et, à plus d'un titre, il espère faire oublier l'étiquette de "presque" et de "presque" et dépasser les attentes des supporters zambiens.

Le palmarès de la Zambie à la CAN

1974 : Finalistes

1978 : 1er tour

1982 : Troisième place

1986 : 1er tour

1990 : Troisième place

1992 : Quart de finale

1994 : Finaliste

1996 : Troisième place

1998 : 1er tour

2000 : 1er tour

2002 : 1er tour

2006 : 1er tour

2008 : 1er tour

2010 : Quarts de finale

2012 : Champions

2013 : 1er tour

2015 : 1er tour