Ile Maurice: L'agresseur aurait mis une boisson énergétique dans du whisky

Lundi, une habitante de Roche-Bois a rapporté à la police de la localité avoir été abusée par le frère de son amie lors d'un déjeuner la veille. Il aurait ajouté une boisson énergétique dans sa boisson pour qu'elle ne soit pas dans un état normal. Actuellement admise à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, la présumée victime a déclaré qu'au mois de septembre 2023, elle a fait la connaissance d'une habitante de Roche-Bois via WhatsApp. À plusieurs reprises, elles sont sorties faire des courses.

Le 25 décembre, l'amie l'a invitée chez elle à Roche-Bois pour le déjeuner et elle est ensuite rentrée chez elle. Le dimanche 7 janvier, l'amie l'a de nouveau invitée à déjeuner et elle s'y est rendue. Vers midi, elle a rencontré son amie, avec qui elle a bavardé, avant de déjeuner en compagnie du frère de celle-ci. Ce dernier, âgé de 23 ans, lui a servi un verre de whisky et une boisson énergétique d'une certaine marque, qu'elle a bue d'un trait.

Peu après, elle s'est sentie dans un état second et est allée se reposer sur le lit de son amie. Pendant sa sieste, elle a senti qu'on lui ôtait sa robe et quand elle s'est réveillée, elle a vu le frère de son amie assis sur le lit. Il l'a immobilisée. Elle a essayé de crier à l'aide, mais il a placé la main droite sur sa bouche et, de sa main gauche, il l'a immobilisée et ils ont eu des relations sexuelles sans son consentement. Pendant la lutte, elle a eu une blessure aux lèvres. Elle ne sait pas l'heure exacte à laquelle l'incident s'est produit et elle n'a pas de témoin À 21 heures, la famille de son amie l'a déposée chez elle et où elle a raconté l'incident à sa mère. La police a ouvert une enquête.