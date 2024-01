Ethiopie: L'accès aux établissements de santé, la formation approfondie des professionnels et l'amélioration des infrastructures et de la fourniture de ressources ont permis de réduire la mortalité maternelle - Ministère de la santé.

<strong>Addis Abeba, — : - Le ministère de la Santé a dévoilé que la formation approfondie des professionnels et l'amélioration des infrastructures et des ressources ont permis de réduire les décès maternels liés à l'accouchement.

Le ministère de la santé a publié aujourd'hui une déclaration concernant le Mois mondial de la maternité en bonne santé.

Saignement associé à l'accouchement, l'ypertension artérielle pendant la grossesse. l'infection, la dystocie et l'anémie sont les principales causes de mortalité maternelle.

La ministre de la santé, Dr. Liya Tadesse, a annoncé lors d'une conférence de presse à propos du mois : Afin de poursuivre les résultats encourageants obtenus par les activités visant à réduire la mortalité maternelle en Éthiopie, celles-ci doivent être menées en coordination.

Il a annoncé que de nombreux changements ont été enregistrés dans le travail que le gouvernement réalise en coordination avec ses partenaires pour améliorer la santé des mères et des nourrissons.

Il a expliqué que ce mois-ci, les parties prenantes renouvelleront leur engagement à renforcer leur soutien à l'effort national visant à réduire les décès maternels liés à l'accouchement.

Il a annoncé que cette année, la maternité en bonne santé serait célébrée en tenant compte des effets des problèmes naturels et causés par l'homme dans diverses régions de notre pays.

Le ministre d'état de la Santé, Dr. Dereje Dguma, a noté qu'au cours des 18 dernières années, des résultats remarquables ont été obtenus en Éthiopie dans les efforts déployés pour réduire la mortalité maternelle.

Il a déclaré qu'ils travailleraient dur pour poursuivre le travail visant à améliorer la santé des mères et des bébés.

L'accès aux établissements de santé dans tout le pays a déclaré que la formation approfondie des experts, le développement de la sensibilisation du public, le renforcement des infrastructures et la fourniture de ressources constituent la base des résultats.

On estime que plus de 287 000 mères dans le monde meurent chaque année pour des raisons liées à la grossesse, à l'accouchement et au post-partum.

En termes de réduction de la mortalité maternelle en Éthiopie, de nombreux résultats brillants ont été enregistrés, mais on dit toujours que moins de 10 000 mères meurent chaque année à cause de problèmes liés à la grossesse et à l'accouchement.

Le mois de la maternité en bonne santé de cette année sera célébré pour la 37e fois dans le monde et pour la18e fois en Éthiopie avec le thème « Assurons une maternité en bonne santé en commençant à temps un accès équitable et des soins prénatals de qualité » du 1er au 30 janvier.