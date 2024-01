Ethiopie: Il est nécessaire de redoubler d'efforts avec un sentiment d'urgence pour faire face à la situation humanitaire en Éthiopie - Commission de gestion des risques de catastrophe et coordonnateur humanitaire résident des Nations Unies.

<strong>Addis Abeba, — Malgré de graves contraintes de ressources et des difficultés opérationnelles, le gouvernement éthiopien et les donateurs humanitaires intensifient leurs efforts pour sauver des vies dans les zones les plus touchées, selon la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe et le coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies.

La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe et le coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies ont publié aujourd'hui une déclaration commune sur la situation humanitaire actuelle en Éthiopie.

Le communiqué fait état de trois séries de distributions de nourriture au moins une fois entre juillet et décembre 2023 entre mai et novembre, le gouvernement éthiopien a aidé au moins 7,3 millions de personnes.

Près de 4 millions de personnes dans les régions touchées par la sécheresse, notamment l'état d'Afar, d'Amhara, de Tigray, d'Oromia, du Sud et le Sud-Ouest, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, selon la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe et le Cluster alimentaire.

Depuis la mi-décembre, avec la reprise de l'assistance alimentaire du PAM et du CRS/JEOP, les partenaires ont fourni une aide alimentaire à environ 6,5 millions de personnes dans les régions d'Amhara, de Tigray, de Somali et d'Afar, a indiqué le communiqué.

Il a ajouté qu'il est nécessaire de redoubler d'efforts avec le plus grand sentiment d'urgence pour faire face à la situation humanitaire difficile actuelle.

%

Tous les efforts sont en cours pour atteindre les bénéficiaires prioritaires au mois de janvier 2024, indique-t-il.

Selon le communiqué, le gouvernement éthiopien et les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, en étroite collaboration et coordination, ont accéléré les programmes humanitaires et de sécurité agricole et alimentaire conformément aux priorités et aux besoins de développement national.

Bien que ces efforts aient apporté des résultats tangibles en termes d'amélioration de la production et de la productivité.

Les sécheresses récurrentes nécessiteraient un engagement et un partenariat soutenus de la part de tous les acteurs pour faire face à une situation humanitaire majeure due à des cycles de crises multiples et souvent superposées, ce qui affaiblit gravement la capacité des communautés à faire face, a-t-il déclaré.

Une réponse humanitaire multisectorielle intégrée est nécessaire de toute urgence dans les régions touchées par la sécheresse pour éviter des situations aggravantes, a-t-il ajouté.

Les humanitaires et les opérateurs gouvernementaux sont sur le terrain et disposent de l'expérience, de l'expertise et des structures établies nécessaires et sont prêts à agir.