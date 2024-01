Congo-Kinshasa: Régies financières - La Dgda a dépassé ses assignations en 2023

La Direction générale des Douanes et Accises a réalisé plus de 5 mille milliards de francs congolais en termes des assignations 2023 alors que le gouvernement attendait un peu plus de 4 mille milliards de francs. C'est le directeur général de la DGDA qui l'a dit mardi 09 janvier, lors de la réunion du Comité technique de suivi-évaluation du contrat de performance, signé en 2023 entre le ministère des finances et la Direction Générale des Douanes et Accises à Kinshasa. La réunion a porté sur l'évaluation de la mobilisation des recettes par province et par bureau en 2023 d'une part et de l'autre, sur les échanges en rapport avec les assignations de l'année 2024.

Le Chinois CMOC est le nouveau roi du Cobalt en RDC. Avec une production qui a bondi à plus de 170 %, la multinationale Chinoise détrône le géant minier Suisse Glencore. Ce boom de production a été rendu possible après la mise en service au second trimestre 2023, de la plus grosse mine de cobalt au monde par le groupe CMOC.

Le Conseil d'Administration et la Direction générale de la Sokimo, disent s'engager à soutenir et à accompagner les reformes que le chef de l'état envisage dans le processus de la relance du Secteur Minier en Rdc durant son nouveau quinquennat. La Sokimo l'a dit dans un message adressé mardi 09 janvier au président de la République.

Echos d'économie reçoit le professeur d'université Nene Morisho, directeur du centre de recherche Pole Institute, Il estime que l'économie de la RDC a soufflé le chaud et le froid les 5 dernières années. Et plusieurs défis doivent se traduire en priorité pour ce nouveau mandat du Président Tshisekedi, si son élection est confirmée par la cour Constitutionnelle.