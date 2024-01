Maroc: Province de Youssoufia - Forte adhésion des citoyens à l'opération d'enrôlement aux RNP et RSU au niveau de l'annexe administrative 'Al Massira' à Echemmaia

Echemmaia (Province de Youssoufia) - L'opération d'enrôlement des citoyens au Registre National de la Population (RNP) et au Registre Social Unifié (RSU) se poursuit à une cadence soutenue depuis son lancement officiel et ce, grâce à la forte adhésion des citoyens comme c'est le cas au niveau de l'annexe administrative "Al Massira" relevant du Pachalik d'Echemmaia (province de Youssoufia).

Cette opération connaît déjà un franc succès grâce à l'implication effective des autorités locales et à l'engagement continu des services concernés depuis les premières heures du lancement de ce chantier Royal. Un travail exemplaire ayant permis de réduire, de manière remarquable, les files d'attente, autorisant ainsi les citoyens à accomplir cette tâche dans les meilleures conditions possibles, en termes d'accompagnement et d'orientation mais aussi, de facilitation des procédures en la matière.

Pour atteindre cet objectif, les autorités locales ont veillé scrupuleusement à mobiliser l'ensemble des moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires, à même de permettre également aux citoyens parmi ceux qui répondent parfaitement aux critères fixés par les autorités compétentes, de bénéficier de l'aide sociale directe et ce, en application des Hautes Instructions Royales prônant la proximité du citoyen et l'écoute attentive de ses attentes et aspirations pour y répondre positivement et dans les délais impartis.

Au siège de l'annexe administrative "Al Massira", un accueil adéquat est réservé aux citoyens afin de leur permettre d'accomplir leur enrôlement au RNP et RSU dans de conditions meilleures, alors même qu'une batterie de mesures a été adoptée, en application des directives du ministère de l'Intérieur, en termes d'aménagement d'espaces d'enrôlement convenables, d'accessibilité, et leur dotation des équipements informatiques nécessaires.

C'est dire que rien n'est laissé au hasard et que tout l'intérêt est que ce chantier Royal de grande envergure puisse atteindre ses objectifs et générer un impact fortement positif sur les couches sociales souffrant de pauvreté et de vulnérabilité.

Le programme d'aide sociale directe s'inscrit dans le cadre de la Vision Royale relative à la généralisation de la protection sociale, l'un des piliers de l'État social qui repose sur l'investissement dans le capital humain.

L'aide sociale directe consiste notamment à octroyer un revenu de dignité pour les personnes âgées, d'allocations familiales pour toutes les familles, et d'un soutien tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap.

Ciblant les enfants et les familles pauvres et vulnérables, ce programme représente la deuxième étape du chantier de généralisation de la protection sociale, après la généralisation réussie de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Ce chantier Royal vise à lutter contre la pauvreté à long terme, à travers un investissement durable dans le capital humain et dans les générations montantes, et à améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables, en élargissant la portée de l'aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens.

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de ce programme, elle nécessitera un budget de 25 milliards de dirhams au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 milliards de dirhams annuellement à partir de l'année 2026.

Approchée par la MAP, Imane El Hafdaoui, agent auxiliaire à l'annexe administrative "Al Massira", a loué les conditions excellentes dans lesquelles se poursuit la mise en application de ce chantier Royal qui aura, certainement un impact positif sur les citoyens en termes d'amélioration de leurs conditions socio-économiques et de la préservation de leur dignité.

Après avoir loué les efforts inlassables menés par les autorités locales et les services concernés, elle a indiqué que cette opération connait un fort engouement de la part des citoyens, auxquels un accueil adéquat est réservé, avec à la clé l'orientation, l'information et l'accompagnement nécessaire, afin qu'ils puissent accomplir, comme il se doit, leur enregistrement aux RNP et au RSU.

De son côté, l'une des bénéficiaires a salué l'engagement sans faille des autorités locales, depuis les débuts de cette opération, et leur accompagnement pour que les citoyens puissent accomplir leur enrôlement dans de meilleures conditions.