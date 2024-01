Sud-Soudan: L'archevêque de Juba exhorte la population à garder espoir pour les élections prévues en décembre 2024

Juba — "Qu'est-ce qui pourrait empêcher le bon déroulement d'élections démocratiques à la fin de l'année 2024 ? Nous sommes des hommes et des femmes qui apportent l'espoir aux autres, nous sommes des personnes qui accueillent les défis, comme nous l'avons fait lorsque nous avons accueilli le Pape François dans notre pays en janvier 2023 (voir Fides 27/1/2023). À l'époque, nous n'avions que deux mois pour nous préparer à sa venue et l'événement a été un grand cadeau pour nous tous". C'est la réflexion que Stephen Ameyu Martin Mulla, archevêque de Juba, a partagée avec la population en invitant les Soudanais à garder espoir dans les élections prévues pour décembre 2024.

À l'occasion de la messe de Noël célébrée à la cathédrale Sainte-Thérèse de Juba, le cardinal Mulla s'est dit convaincu que le Sud-Soudan pourrait organiser des élections libres et équitables d'ici la fin de l'année 2024. "Aux nombreuses personnes qui se demandent pourquoi je maintiens qu'il peut y avoir des élections, j'ai fait remarquer que dans les quelque 11 mois qui restent, beaucoup de choses peuvent se produire". Le cardinal a également confirmé le soutien total de l'Église locale à l'accord de paix "revitalisé", appelant à la mise en oeuvre des questions restées en suspens en raison des différends persistants entre les deux groupes rivaux. L'accord de paix dit "revitalisé" a été signé le 12 septembre 2018 pour mettre fin à la guerre qui a débuté en 2013 entre les groupes rivaux dirigés par Salva Kiir, aujourd'hui président, et Riek Machar, premier vice-président du pays.

Le Soudan du Sud était censé conclure une période de transition par des élections en février 2023, mais le gouvernement de transition n'a pas respecté les principales dispositions de l'accord, notamment la rédaction d'une constitution et l'unification de l'armée. En fait, les parties à l'accord ont prolongé la durée du gouvernement de transition de deux années supplémentaires, ce qui a conduit à des élections générales en décembre 2024. Cependant, de nombreux observateurs estiment que le pays n'est actuellement pas en mesure d'organiser des élections crédibles, car il reste encore beaucoup à faire pour préparer le scrutin. "Nous sommes à la fin de la mise en oeuvre de l'accord de paix revitalisé, et nous tous, en tant que peuple de l'Église, le soutenons, mais il y a des questions en suspens que nous aimerions mettre en oeuvre ensemble", a déclaré l'archevêque de Juba.

L'ouverture des espaces politiques et civiques, le financement des institutions électorales, la rédaction d'une constitution permanente, la détermination de l'éligibilité des électeurs, le processus de vote et le déploiement de forces unifiées correctement formées et équipées figurent parmi les tâches essentielles à accomplir avant que les élections puissent avoir lieu.

Avant que le conflit n'éclate, dix millions de personnes au Soudan du Sud avaient besoin d'une aide humanitaire. Depuis son indépendance en 2011, le pays est le théâtre de conflits armés et de crises humanitaires. Depuis le début de la guerre civile en 2013, il y a eu 400 000 morts et des millions de personnes déplacées et, à ce jour, les tensions et les conflits intercommunautaires se poursuivent.