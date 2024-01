Bénin: «Vodun Days», deux jours de célébrations autour du vaudou à Ouidah

Comme chaque année, le Bénin célèbre ce mercredi 10 janvier le vaudou. Cette année, le gouvernement béninois revisite l'événement et organise les 9 et 10 janvier les Vodun Days dans la ville de Ouidah, considérée comme le berceau de cette religion qui fait aussi partie de l'identité et de la culture béninoise.

L'effervescence s'empare de Ouidah. Sous les yeux des Béninois et de touristes, les places de la ville s'animent pour célébrer le vaudou. Tam-tams et danseurs sur l'esplanade devant le temple des Pythons, face à la basilique, où a pris place Daagbo Hounon, chef suprême du vaudou : « Vous trouvez le vaudou dans tout. C'est notre fierté à nous. C'est notre identité. C'est notre spiritualité. Et chaque année, au Bénin, le 10, c'est la fête nationale du Vaudou, ça se situe au début de l'année et c'est un devoir pour nous de souhaiter nos meilleurs voeux de bonne et heureuse année à tout le monde. »

Sur la place du fort français, c'est le tam-tam des Zangbeto que l'on entend, les gardiens de la nuit, formes coniques en paille qui tournoient et réputés protecteurs des villages. Quenum Geraldo ne manque jamais une édition de la fête du vaudou, dans sa ville natale : « Ça, ce sont les revenants, les gens qui sont morts et on les a appelés. On les habille, et puis ils sortent et ils dansent. On les adore. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est trop fort. »

Face à lui, devant une foule compacte, dansent les revenants avec des masques et costumes colorés devant lesquels s'agenouille le président Patrice Talon, comme le font tous les fidèles.

La fête se poursuit tard dans la nuit par un concert sur la plage, avec à l'affiche le Congolais Koffi Olomidé ou les Haïtiens de Tabou Combo.