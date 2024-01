Afrique: Groupe C de la Coupe d'Afrique de nations - L'Afrique de l'Ouest en force face aux Lions Indomptables

Entre le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie, qui est le favori, l'outsider, le poil à gratter et le petit poucet du Groupe C ? Eléments de réponse et analyse avec Eric Mamruth. « La CAN 2024 à la loupe », c'est une série vidéo du service des sports de RFI : les 24 nations participantes présentées groupe par groupe.

Sénégal

Enfin champion d'Afrique, le 6 février 2022 contre l'Égypte, le Sénégal va pour la première fois défendre sa couronne. Un nouveau statut de tenant du trophée pas forcément facile à assumer pour la bande à Aliou Cissé. D'abord parce qu'elle a deux ans de plus, avec dans ses rangs plusieurs trentenaires. De nombreux cadres ont, par ailleurs, choisi de partir dans le Golfe, Edouard Mendy, Kalidou koulibaly, Habib et Abdou Diallo et, bien sûr, Sadio Mané qui a quitté la rugueuse Bundesliga pour le supposé plus faible championnat saoudien.

Leur compétitivité va-t-elle s'en ressentir lors de cetteCAN 2024? Avec cet exil doré, leur appétit de lion a-t-il diminué? Le récent et laborieux nul 0 à 0 ramené du Togo le 21 novembre dernier, peut dans ce sens inquiéter. Il n'éclipsera pas, néanmoins, la solidité de cette équipe sénégalaise capable de battre le Brésil en amical en juin dernier par 4 buts à 2 et de se renouveler avec l'intégration de jeunes comme Ismail jakobs, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson.

Un Sénégal seulement battu une fois en 2023, mais par l'Algérie à Dakar le 12 septembre. Une défaite douloureuse, autre piqure de rappel pour des vainqueurs sortants malgré tout favoris de ce Groupe C.

Gambie

Gambie-Sénégal sera, le 15 janvier, à Yamoussoukro, le tout premier match de ce Groupe C. Plus qu'un derby pour le pays des scorpions entouré par la terre sénégalaise. L'envie de terrasser le grand frère sera immense chez des Gambiens désireux, en outre, de confirmer leur incroyable CAN 2022. Novice de l'épreuve, ils avaient alors atteint les quarts de finale.

Même si l'effet de surprise ne jouera plus en Côte d'Ivoire, la Gambie de Moussa Barrow et Ablie jallow n'aura aucune pression dans ce Groupe C relevé. Reste que l'équipe de Tom Saintfiet s'est qualifiée de justesse pour cette phase finale, vient de perdre au Burundi (2-3 ), le 16 novembre dernier, en éliminatoires de la prochaine Coupe du monde et souffre d'un effectif pas suffisamment étoffé. Mais face aux cadors, comme le Mali, dominé en mars dernier, la Gambie sait se surpasser. Elle est donc le poil à gratter de ce groupe C.

Guinée

Aux pays des Éléphants, le Syli national peut faire très mal. Car la Guinée possède dans ses rangs l'un des meilleurs attaquants d'Europe, Sehrou Guirassy, serial buteur de la Bundesliga, cette saison avec Stuttgart. L'Arlésien de 27 ans pourrait bien être le facteur X d'une équipe guinéenne bien inconstante, certes huitième de finaliste à la CAN 2022, mais avec un seul match gagné sur ses quatre disputés au Cameroun.

En manque de maitrise, sa marge de manoeuvre parait réduite comme en témoigne sa récente défaite au Botswana, le 21 novembre dernier, lors des qualifications du prochain Mondial. La faute à des milieux de terrains trop irréguliers, à l'image d'Amadou Diawara, Ilaix Moriba et Aguibou Camara, sans oublier Naby Keita. Le stratège du Syli souvent blessé qui devra retrouver son panache, lors de cette CAN, pour que la Guinée assume son statut d'outsider du groupe C.

Cameroun

Imprévisibles Lions indomptables. Capables du meilleur comme du pire depuis deux ans. Le meilleur, avec cette victoire flamboyante face au Brésil au Qatar (1-0), le 2 décembre 2022. Le pire, avec une qualification plus que laborieuse pour cette CAN 2024. Dans un groupe à trois bien faible, le Cameroun a en effet perdu contre la Namibie ne s'imposant que face au Burundi. C'est d'ailleurs le seul succès des Lions en 2023 avec celui décroché récemment contre Maurice (3-0), le 17 novembre dernier.

Depuis sa prise de fonction, il y a 2 ans, Rigobert Song peine à trouver la bonne formule. En défense, avec la mise à l'écart de Michael Ngadeu. Au milieu, avec un Franck Zambo Aiguissa isolé et même en attaque, avec la baisse de régime de Karl Toko-Ekambi. Comble de malchance, son meilleur artilleur Bryan Mbeumo vient de déclarer forfait sur blessure.

Reste, malgré tout, l'inusable Vincent Aboubakar et ces jeunes Lions qui surgissent au bon moment, comme Christopher Wooh, Darlin Yongwa ou Franck Magri. De quoi donner espoir à un Cameroun sans repère, mais à l'ADN de la victoire inscrit dans ses gènes. Il est forcément un outsider de ce groupe C.

Le piment

Ça va piquer, ça va griffer le 19 janvier à Yamoussoukro lors du choc entre Lions du Sénégal et du Cameroun. Le remake de la finale de la CAN 2002 remportée aux tirs au but par le Cameroun