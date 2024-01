Afrique de l'Ouest: Les pêcheurs déplorent la pénurie de poisson en Gambie

Les pêcheurs de Gambie ont exprimé leur profonde déception face à la diminution drastique du nombre de poissons qu'ils capturent dans le cadre de leurs activités de pêche.

Certains pêcheurs de Bakau ont déploré récemment au cours d'une interview avec le journal The Point, les difficultés qu'ils rencontrent lors de leurs activités de pêche, et ce, en raison des navires étrangers qui drainent les poissons des eaux gambiennes, notamment les poissons juvéniles et les oeufs.

La pisciculture est l'une des activités les plus populaires en Gambie, notamment à Bakau. Mais les pêcheurs du pays affirment qu'il leur est très difficile de pêcher librement sur leur littoral, car ils sont privés par les navires étrangers qui utilisent des filets plus petits pour capturer ou drainer les poissons des eaux de la Gambie.

Le site de débarquement de Bakau fait partie des marchés aux poissons les plus actifs, qui fournissaient autrefois du poisson à d'autres communautés. Aujourd'hui, sur le quai et le site de pêche de Bakau, on ne peut que sentir la brise et le bruit des vagues, les bateaux vides jonchant le rivage, car de nombreux pêcheurs ont vendu leurs bateaux et certains mareyeurs ont déserté le quai, faute d'un nombre suffisant de poissons à pêcher. Les navires étrangers ont presque vidé la mer de Bakau de son stock de poissons en raison de pratiques de pêche "déloyales et pernicieuses".

Troublés et désemparés, le regard tourné vers la mer, Omar Ceesay et Omar Sowe, tous deux pêcheurs, ont déclaré que lorsqu'ils sont récemment allés en mer pour cultiver, ils ont rencontré des navires étrangers et leurs propriétaires qui les ont empêchés de pêcher. « Nous nous heurtons toujours à de gros armateurs de Kafrine (Sénégal) et même à des bateaux italiens - nous en avons la preuve - qui pêchent à 7 ou 10 milles du rivage et qui, parfois, fracassent nos bateaux et les font chavirer », ont-ils déclaré.

Omar Sowe a dévoilé une photo et une vidéo d'un navire italien qui pêchait au bord de la mer de Gambie. Il a montré un de leurs bateaux parti le mardi 27 décembre 2023 vers 13 heures et revenu à exactement 12 h 43 le mercredi 28 décembre 2023 avec une petite prise et un bateau cassé, affirmant que cela avait été causé par un navire étranger. « Parfois, la nuit, ils venaient pêcher, feux éteints, pour que nous ne remarquions pas qu'ils pêchaient et si nous nous heurtions à eux, ils nous disaient toujours que la rivière ne nous appartenait pas et que nous n'avions pas le droit de les en empêcher puisqu'elle avait été vendue. »

Mr Sowe exhorte le gouvernement à prendre des mesures afin empêcher les navires étrangers de pêcher dans le fleuve Gambie, car ils causent du tort au fleuve et aux consommateurs, puisqu'ils ne font pas de discrimination dans leur pêche. Il explique que les filets étrangers qu'ils utilisent pour pêcher capturent à la fois des oeufs et des gros poissons, notamment les juvéniles, qu'ils rejettent en mer et vendent les gros poissons à l'extérieur du pays.

Attendant l'arrivée des bateaux, Mariama Njie, poissonnière depuis plus de quinze ans, estime que l'achat d'un seau de poisson est aussi coûteux que la construction d'une maison. « L'achat d'un panier de poisson me coûte 10.500 dalasis. Revendre ce même panier de poisson à 11.000 dalasis est pénible. Parfois, je dois concéder des crédits à mes clients car ils doivent vendre afin de s'acquitter de leur paiement. Il arrive parfois que je ne reçoive le paiement qu'une semaine après, » raconte Mariam à propos du calvaire qu'elle et d'autres personnes traversent.

Elle affirme qu'ils se lèvent tôt le matin et rentrent tard le soir dans le froid. Le butin est généralement maigre ou, mieux encore, les ventes sont modestes car les pêcheurs sont contrariés par des navires étrangers. Cela les contraint parfois à rentrer avec des bateaux vides.

Kaddy Manneh, également poissonnière, explique que son commerce de poisson est à l'arrêt depuis quatre jours. La vente de poisson est l'unique source de revenus dont elle dispose pour nourrir ses enfants et s'acquitter de leurs frais de scolarité. « Nous traversons d'énormes difficultés; nos pêcheurs ne produisent pas grand-chose et nous ne faisons aucune vente, et nous devons subvenir aux besoins de nos familles, » déplore-t-elle.

Modou Cham, pêcheur et poissonnier, déclare qu'il s'adonne normalement à l'achat et à la revente de poisson. Il achète les restes de poisson de l'usine chinoise, les transforme et les sèche pour produire ce que l'on appelle le "Gaeja".

« J'achète du poisson bonga pour 2.500 dalasis. Je débourse environ 8 à 10.000 dalasis pour l'achat du poisson-dame et du tilapia, pour un modeste gain de 300 à 500 dalasis, avec lesquels j'achète des glaçons, je paie les cotisations et je loue les services d'un taxi pour transporter le poisson au marché de Serekunda pour le vendre. »

Cham s'est également plaint des pratiques utilisés par les navires étrangers pour pêcher dans les mers de Gambie et a exhorté le Ministère de la Pêche et les autres parties prenantes à prendre des mesures correctives afin de remédier à la situation, faute de quoi tous les poissons du fleuve migreraient. Les conséquences d'une telle situation seraient désastreuses pour les citoyens.

