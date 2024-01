Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Abidjan, la capitale ivoirienne, déjà gagnée par la frénésie footballistique

La Côte d'Ivoire accueille, du 13 janvier au 11 février, la 34e édition de la Can. À trois jours du coup d'envoi de la compétition, la capitale est gagnée par une indescriptible ferveur. L'invite du président Alassane Dramane Ouattara de faire de cette fête une grande réussite n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.

La nuit était tombée depuis un moment sur la capitale ivoirienne, mais le spectacle battait son plein. À la sortie de l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, l'animation est à son comble. Des majorettes sont en pleine démonstration pour souhaiter la bienvenue aux hôtes de la Côte d'Ivoire. Ce spectacle est un avant-goût de la « fête de la jeunesse », de « l'hospitalité ivoirienne » et de « la fraternité africaine » telle que prônée par les autorités.

Dans son adresse à la Nation le 31 décembre dernier, le Président Alassane Ouattara avait invité les populations à l'hospitalité légendaire, à se mobiliser, pour réserver un accueil et un séjour des plus chaleureux aux différentes équipes nationales et à leurs supporters.

« Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un Ambassadeur de la Can. Mobilisons-nous pour faire de cette Can, une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine », avait-il dit. Une invite qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. La même ferveur est perceptible partout.

De jour comme de nuit, Abidjan grouille comme une ruche. Partout, les affiches meublent le décor. La capitale ivoirienne s'est subitement transformée en un océan de couleurs à l'approche du coup d'envoi de la 34e édition de la Can. Partout, des ballons sur lesquels sont inscrits « Akwaba » (Bienvenue) sont visibles, sans compter les panneaux publicitaires aux couleurs de la Can. De même que les vendeurs de maillots qui se frottent les mains.

Au stade Felix Houphouët-Boigny, on s'affaire aux derniers réglages. La Côte d'Ivoire tient à cette Can. Elle compte bien la réussir et mise sur une très bonne organisation et une sécurité sans faille. Pour relever ce défi, 20 000 bénévoles, 17 000 membres des forces de l'ordre et 2 500 stadiers ont été mobilisés.

Les autorités, pour lesquelles la réussite de cette Can est une priorité absolue, attendent jusqu'à 1,5 million de visiteurs durant tout le long de la compétition. Le chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, a d'ailleurs assuré que la Côte d'Ivoire était prête à tous les niveaux. Que ce soit les infrastructures sportives, le dispositif pour l'accueil, le transport et la mobilité. Abidjan est déjà prêt et n'attend que le coup d'envoi de la Can pour vibrer.