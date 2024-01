Burkina Faso: Maladies de l'aorte - Quand le convoi de ravitaillement en sang de l'organisme tombe sur une embuscade

interview

On ne se rend parfois compte de l'importance de certaines composantes de l'organisme que quand un mal s'y développe. Est de celles-là l'aorte. Connaissez-vous cette artère, quel rôle elle joue ? Et les maladies aortiques ? Tout savoir sur ce vaisseau qui alimente les organes en sang dans cette interview du Dr Nobila Valentin Yaméogo, professeur de cardiologie au CHU Yalgado Ouédraogo.

Qu'est-ce que l'aorte ? Quelle est sa fonction ?

L'aorte est l'artère principale de l'organisme. C'est l'artère par laquelle le sang sort du coeur pour irriguer tous les organes de l'organisme. A l'entrée de l'aorte, il y a trois valves appelées sigmoïdes aortiques, dont l'ouverture permet au sang artériel d'entrer dans l'aorte. Sa fermeture permet au sang de ne pas refluer dans le coeur. Une fois le sang utilisé, il revient au niveau du coeur par les veines dont les plus grosses sont les veines caves supérieures et inférieures qui s'abouchent au niveau de l'oreillette droite. L'aorte a principalement une fonction de transport et de conduction du sang riche en oxygène.

Y a-t-il différents types d'aortes ?

Il y a une seule aorte divisée en deux segments, à savoir l'aorte thoracique (partie de l'aorte située dans le thorax) et l'aorte abdominale (partie de l'aorte située dans l'abdomen).

Le segment thoracique comprend successivement une partie ascendante (proximale), une partie horizontale et une partie descendante.

Le segment abdominal comprend l'aorte abdominale prérénale (partie de l'aorte abdominale située au-dessus des artères du rein), et l'aorte abdominale post-rénale (partie de l'aorte abdominale située en dessous des artères rénales jusqu'à la bifurcation iliaque (terminaison de l'aorte).

Peut-on vivre sans aorte ?

L'aorte est une artère indispensable à la vie de l'être humain. Sans aorte, le coeur ne peut pas envoyer du sang aux organes.

Quelles peuvent être les différentes maladies de l'aorte ?

Elles sont nombreuses. L'hypertension artérielle (HTA), le diabète, l'obésité, la dyslipidémie (concentration anormalement élevée de cholestérol ou d'acides gras (lipides) dans le sang), le tabagisme... favorisent la survenue des maladies de l'aorte comme :

- l'athérome aortique (dépôt graisseux sur la paroi interne des artères) ;

- la sténose aortique (rétrécissement de l'aorte) ;

- l'anévrisme de l'aorte (dilatation de l'aorte) ;

· -la dissection aortique (déchirure de l'aorte).

Les atteintes des sigmoïdes aortiques donnent soient :

- une insuffisance aortique (liée à une séquelle de rhumatisme articulaire aigu, une endocardite infectieuse, ou dégénérative, liée à l'âge avancé) ou

- une sténose valvulaire aortique (habituellement sénile) ou

- les deux à la fois.

Les infections et inflammations peuvent affecter l'aorte et donner :

- un abcès aortique

- une aortite (syphilis, VIH...)

Comment ça se manifeste ?

Les signes dépendent du type de maladie. Ainsi, il peut y avoir une douleur thoracique intense, une dyspnée (difficultés respiratoires), des douleurs au niveau des membres inférieurs à l'effort et une dysfonction érectile chez l'homme.

Y a t-il des personnes qui sont plus exposées que d'autres ?

Oui, les personnes hypertendues, tabagiques et âgées.

On dit que les maladies liées à l'aorte tuent rapidement. Est ce vrai ? Si oui, pourquoi ?

Les maladies liées à l'aorte peuvent entraîner la mort mais ce n'est pas pire qu'ailleurs dans l'appareil cardiovasculaire. Dans la dissection aortique spécifiquement, la mort subite peut survenir parce que l'aorte se déchire.

Comment se fait le diagnostic ?

Le diagnostic est clinique devant les symptômes ressentis par le patient. A cela s'ajoutent des examens paracliniques comme l'électrocardiogramme, la radiographie thoracique, l'écho Doppler cardiaque, le scanner aortique, l'IRM aortique, l'angiographie aortique.

Quels sont les traitements possibles ?

Il y a les médicaments (traitement des symptômes et de la cause), l'interventionnel et la chirurgie.

Peut-on en guérir ?

La maladie de l'aorte doit être suivie à vie. Même si avec les médicaments et les autres interventions les symptômes peuvent s'amender, le sujet reste un malade à surveiller.