Tunisie: Priorité à l'action sociale

La politique sociale et économique de l'Etat en 2024 sera focalisée sur le volet social, comme un engagement phare et un principe immuable. A ce propos, le Président de la République a déclaré à maintes fois que l'Etat est déterminé à poursuivre sa politique sociale, qui sera renforcée davantage, grâce à la mise en oeuvre de mesures visant à améliorer les conditions de vie du citoyen et à protéger son pouvoir d'achat.

2024 devrait être aussi une année économique par excellence, qui constituera une étape charnière pour les acteurs économiques appelés à jouer un rôle prépondérant en apportant leurs pierres à l'édifice de la Tunisie

Autant de défis à relever au cours de l'année 2024. Les réformes financières, en l'occurrence, sont le souci majeur pour le gouvernement appelé à diversifier les sources de financement, consolider le réseau bancaire, favoriser l'inclusion financière, renforcer la gouvernance des institutions et des entreprises publiques et accélérer la dynamique économique dans l'objectif de réussir le pari du développement et de la croissance, source de création d'emplois. Ces défis exigent, en effet, un travail collectif et intensif afin d'améliorer les mécanismes de soutien social et les moyens de protection, notamment pour les catégories fragiles et défavorisées de la société.

La relance économique, l'amélioration du niveau de vie et la garantie des conditions d'une vie digne sont érigées en priorités absolues. Le chef de l'Etat les a gravées sur son fronton. Une promesse qu'il a tenu à honorer et qu'il entretient encore aujourd'hui. C'est le socle à l'édification d'une économie forte pourvoyeuse d'emplois, productrice de richesses...

Réaffirmant son attachement à la justice sociale, le Président de la République a réitéré son engagement à rétablir le rôle social de l'Etat, qui n'est pas seulement un mécanisme de redistribution des richesses, mais aussi un investissement pour l'avenir.

En somme, l'enjeu majeur pour l'année 2024 et les années à venir demeure toujours la stimulation de l'investissement, principal moteur de la croissance et des créations d'emplois. Ceci requiert la mise en oeuvre de grandes réformes, dont notamment celle de l'administration, la restructuration des entreprises publiques et l'amélioration du climat politique et social pour rétablir la confiance et améliorer l'attractivité du pays.