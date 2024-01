Congo-Brazzaville: Force publique - Des officiers supérieurs promus au grade de colonel-major

Le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a patronné, le 10 janvier à Brazzaville, la cérémonie de port des insignes de grade à vingt-et-un officiers supérieurs de la police et de la gendarmerie promus au grade de colonel-major au titre du premier trimestre de l'année en cours.

Dans son discours de circonstance, le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a félicité les promus et les a exhortés à plus d'ardeur au travail. « Aux heureux promus, toutes mes félicitations pour avoir mérité la reconnaissance de la hiérarchie. Cependant, l'accès au grade supérieur doit toujours être vécu comme un encouragement dans la persévérance à l'effort et un point de départ pour de nouvelles performances », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a rappelé aux colonels-majors de ne pas se départir des très hautes instructions du président de la République, chef suprême des Armées, lors du réveillon d'armes organisé le 31 décembre 2023 qui se résument pour l'essentiel au maintien de la discipline au sein de la force publique et des Forces armées congolaises. « Veillez à ce que le moindre manquement à la discipline soit sanctionné sans faille », a-t-il martelé.

En outre, le ministre en charge de l'Intérieur et de la Décentralisation a attiré l'attention des promus sur la montée de la violence dans les grandes agglomérations du pays. « Nos grandes villes vivent la montée exponentielle de la criminalité. Cela impose à nos unités un investissement conséquent pour maintenir l'ordre et la paix sociale. La surveillance générale constitue le mode d'action basique de vos missions. Il importe de veiller à ce que les unités soient présentes sur le terrain, dans nos rues et avenues pour une action dissuasive et répressive quand il le faut », a-t-il renchéri.

Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a reconnu le travail titanesque que la force publique est en train d'abattre avant de rappeler aux promus les circonstances administratives ayant conduit à l'institution du grade de colonel-major. « Aujourd'hui, nous vivons un moment particulier de l'histoire de notre force publique. Comme vous le savez, il y a une année, le statut des personnels de la force publique a connu une évolution parallèle à celle de la fonction publique en ce qui concerne notamment le relèvement de l'âge de la retraite. L'une des implications essentielles de ces réformes est l'institution du grade de colonel-major qui vient couronner la carrière d'un officier supérieur ayant accompli au moins cinq ans au grade de colonel », a-t-il conclu.