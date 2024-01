Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RUNR à la conquête du territoire national

Le Rassemblement pour l'unité nationale et le renouveau (RUNR) a tenu, le week-end dernier à Kimpouomo, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, son assemblée générale ordinaire à l'issue de laquelle il a lancé la campagne territoriale d'adhésion et de restructuration de ses instances.

Dirigée par Prince Merveilleux Nsana Nsayi, président national du RUNR, l'assemblée générale s'est tenue sur le thème « La rénovation de notre parti dans l'espace démocratique ».

Au terme des assises, les participants ont adopté quatre résolutions approuvant le programme d'activités 2024 ; le budget du parti exercice 2024 ; la mise en place d'un code social du parti et la tenue, en 2025, de son congrès ordinaire.

Au cours de leur réunion, les membres du RUNR ont aussi lancé une vaste campagne territoriale d'adhésion et de restructuration des organes de base et intermédiaires du parti. Une décision prise conformément à l'ambition de cette formation politique qui veut d'un meilleur rayonnement et d'un bon placement sur l'échiquier politique national afin de contribuer à la bonne marche de la démocratie au Congo.

« Nous poursuivrons cette année la campagne d'adhésion et la restructuration des organes intermédiaires et de base de notre parti. Mobilisons-nous, soyons dynamiques, invitons ceux qui sont au bord de la route afin qu'ensemble nous puissions promouvoir le mbongui. Mettons-nous au travail sans perdre du temps. Notre objectif est de promouvoir l'émergence d'une vision de faire la politique autrement. Le RUNR est né dans le but d'oeuvrer pour l'harmonie nationale et de maintenir l'équilibre politique dans le pays, en suscitant un véritable amour », a souligné Prince Merveilleux Nsana Nsayi.

Pour ce faire, le président du RUNR a invité les cadres, membres et sympathisants de son parti à oeuvrer pour la paix et la concorde nationale, condition sine qua non pour une meilleure émergence politique dans le pays.

« La paix demeure là où il y a l'unité, la sagesse, la tolérance, l'amour et la concorde. Les militants du RUNR doivent être un exemple frappant afin de toujours promouvoir la paix et agir en faveur du progrès de notre nation. Je vous exhorte donc à être des hommes, des femmes et des jeunes de paix », leur a-t-il dit.

La philosophie du RUNR, a martelé son président, est d'humaniser la politique de la démocratie, de bannir les intrigues et les calculs sordides dans le pays afin d'éloigner de lui les semeurs de troubles au profit d'une paix et d'une démocratie durables.