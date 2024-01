Congo-Brazzaville: Elections en RDC - Les candidats députés nationaux et provinciaux invalidés appelés à calmer leurs bases

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) dit suivre avec intérêt le déroulement du processus électoral, avec la tenue des scrutins le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo (RDC). Prenant note de la confirmation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle, elle regrette que la Commission électorale nationale indépendante (Céni) n'a pas tenu compte de ses observations pour des élections crédibles, transparentes, libres, inclusives et apaisées.

La FBCP rappelle qu'elle avait, en son temps, demandé à la Céni de solliciter le report des élections pour éviter le chaos. A l'heure actuelle, elle estime que ses inquiétudes se concrétisent, notamment avec le cas des 82 candidats députés nationaux invalidés. Cette fondation se demande, par ailleurs, quand est-ce que la Céni a dénoncé le vol de son matériel et qui l'avait volé? Elle voudrait aussi savoir si ceux qui ont subtilisé des machines à voter ont aussi volé le code pour les faire fonctionner. "Si cela est le cas, comme dénoncé par la Céni, pourquoi certains noms cités par la population à travers les réseaux sociaux sont-ils écartés de la liste publiée par la Centrale électorale ? ", se demande la FBCP.

Des cas patents d'irrégularités

Citant l'enquête menée à Masi Masimba, dans l'espace Grand- Bandundu, la FBCP rappelle que le vote avait débuté à 17 heures et s'est clôturé à 22 heures. Selon un autre constat, beaucoup de centres n'étaient pas ouverts et des machines à voter ainsi que d'autres kits et bulletins n'y étaient pas acheminés tel que prévu par la loi électorale. Citant la population de ce coin de l'ex- Bandundu, la FBCP indique que tous les problèmes ont commencé lorsque la Radio Maman Vicky, proche de l'opposition, avait lancé des appels et incitations à la haine pendant la campagne électorale et les élections. "A la suite, d'autres médias dont Radio Masi Masimba, Radio Mosongo, Radio Pay appartenant à la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu, avaient répliqué pour appeler la population au calme", a-t-elle expliqué.

Mais, selon la FBCP, il y a eu des violences dans certains centres malgré ces appels. Elle précise aussi que contrairement aux rumeurs, la présidente du parti Mouvement pour le développement et la reconstruction du Congo n'était pas sur place pendant ces incidents. "La population avait confirmé que la ministre de la Formation professionnelle avait voté et était filmée, vidéo en appui. Elle n'est ni de près ni de loin liée à cette affaire de fraude électorale, corruption, vandalisme et menaces, etc.", a précisé la FBCP. Elle a ajouté que les membres et militants de son parti ainsi que la population de Masi Masimba ont considéré que la mesure provisoire prise pour son invalidation par la Céni est un montage visant à salir l'image de leur leader parce qu'elle est très populaire dans l'ex- Grand Bandundu.

La FBCP, qui pense que la Centrale électorale apportera les preuves de ces allégations dans tous les cas cités, profite de cette occasion pour recommander à tous ces candidats députés nationaux invalidés de calmer leurs partisans, surtout ceux du Grand Bandundu. Elle les appelle à la patience, en attendant la décision de la justice à travers la Cour constitutionnelle. Compte tenu de la gravité de la situation et de la tension qui monte chaque jour, la FBCP demande urgemment à la justice congolaise d'être au milieu du village, aux magistrats de ne pas tenir compte de leurs intérêts personnels, à côté de ceux du peuple souverain et qu'ils ne disent que le droit.