Afrique: CAN 2024/Algérie - 'Nous avons une réputation à défendre'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de handball, Farouk Dehili, a affirmé mardi à Alger, que le Sept national prendra part à la prochain Coupe d'Afrique des nations au Caire en Egypte (17-27 janvier 2024) avec l'objectif de "défendre sa réputation et aller le plus loin possible" dans la compétition.

"Certes, la mission de la sélection nationale ne sera guère facile en présence des formations beaucoup plus aguerries à l'image de l'Egypte, pays organisateur et la Tunisie, une équipe habituée à jouer les premiers rôles, mais l'Algérie aura toujours son mot à dire dans ce genre de rendez-vous africains et bien sûr un statut à défendre", a déclaré Dehili lors d'une conférence de presse animée à Alger.

Fraichement installé à la tête de la sélection algérienne, Farouk Dehili, conduira le Sept national lors du rendez-vous africain du Caire, une compétition qualificative aux Jeux olympiques de Paris et au championnat du monde 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

Dès sa prise de fonction à la tête des Verts, le sélectionneur national a convoqué 23 joueurs pour un premier stage à Alger (14-28 décembre), mais 21 sont présents actuellement après la défection de Nael Tighiouart (19 ans) retenu par ses examens académiques et Micke Brasseleur, l'arrière droit de Saint Raphael (France) pour des raisons administratives.

"Nous avons opté pour un groupe de 21 joueurs, formé dans sa majorité par des cadres ayant une expérience avérée en plus de jeunes joueurs qui peuvent apporter le plus escompté au groupe. Je pense que c'est un effectif homogène composé de joueurs que je connais très bien puisqu'ils ont fait un passage sous ma conduite en tant que sélectionneur des U-21.", a précisé Dehili.

Le stage au Qatar était plus que bénéfique, estime Dehili

Après un stage de préparation à Alger (14-28 décembre), les coéquipiers de Messaoud Berkous ont poursuivi leur préparation au Qatar. Sur place, les Verts ont effectué du 29 décembre au 5 janvier 2024 un autre cycle de préparation. Une semaine durant laquelle les protégés de Farouk Dehili ont disputé trois matchs amicaux avec un bilan de deux défaites face au Qatar et une victoire contre la sélection irakienne.

"Nous avons effectué une très bonne préparation à Doha avec trois matches amicaux et beaucoup d'enseignement à tirer. Le groupe s'est préparé dans de bonnes conditions avec un travail biquotidien où les joueurs se sont donnés à fond. J'ai constaté une nette amélioration au sein du groupe et nous avons pu régler beaucoup d'incohérences tactiques, avec une prise de confiance très remarquée.", a-t-il relevé.

L'équipe nationale conclura sa préparation en vue de la CAN-2024 en effectuant un ultime stage en Tunisie, prévu du 10 au 15 janvier, avec deux joutes amicales au programme contre son homologue tunisienne les 11 et 13 janvier à Hammamet.

Présente à la conférence de presse, la présidente de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Karima Taleb, a tenu à remercier la Fédération qatarie pour avoir "pris à sa charge le stage de Doha".

Concernant les objectifs de la sélection algérienne à la CAN-2024, la première responsable de la FAHB a fait savoir que "le groupe s'entraîne dans de bonnes conditions dans le but de représenter dignement les couleurs nationales et arraché une qualification au Mondial-2025."

"Je suis très confiante quand à la possibilité de nos joueurs de provoquer le déclic attendu par tous les Algériens. Nous sommes en train de bâtir une sélection qui pourra gagner des titres, mais actuellement le plus important est la prise de confiance des joueurs pour cette CAN d'Egypte avant de penser à l'avenir.", a conclu la présidente de la FAHB.

Lors de la CAN 2024, l'Algérie évoluera dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Gabon et de la Libye. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les 3e et 4e disputeront la coupe du Président.