Congo-Kinshasa: En stage à Abu-Dhabi - Les Léopards posent ensemble chacun avec le maillot de son club

Les Léopards chacun avec le maillot de son club

Ceci n'arrive pas tous les jours ! Les Léopards de la République Démocratique du Congo, en stage, à Abu-Dhabi, aux Emirats Arabes-Unis, ont posé ensemble ce mardi 9 janvier, chacun avec le maillot de son club. Ils l'ont fait dans une ambiance bonne enfant, une façon de renforcer la cohésion au sein du groupe à quelques jours du coup d'envoi de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils étaient là à leur 8ème séance d'entraînement depuis le début de ce stage, le 3 janvier dernier.

Une belle photo souvenir des Léopards rangés en trois lignes de huit, faisant le total de tous les 24 joueurs convoqués par le sélectionneur-manager, Sébastien Desabre pour disputer cette énième édition de la CAN. Au premier plan, Samuel Moutoussamy avec son maillot dominé par la couleur jaune de Nantes, club de la première division française. Il est suivi par Arthur Masuaku de Besiktas en Turquie. Toujours sur le même rangé, il y a Cedric Bakambu avec son prestigieux maillot de Galasataray du championnat turc ; Meschak Elia avec des couleurs jaune et noir de Young Boys, première division suisse ; le capitaine Chancel Mbemba avec son glorieux maillot de Marseille. Ce n'est pas tout, il y a aussi toujours sur le même rangé le sociétaire de Brentford en Angleterre, Yoane Wissa ; et Théo Bongonda (Spartak Moscou/D1). Les autres joueurs sont dans les deux autres rangés.

RDC-Burkina-Faso, ce mercredi à 17h00

C'est ce mercredi 10 janvier, sous le coup de 14h, heure de Kinshasa, que les Léopards vont livrer leur deuxième match amical dans ce stage, cette fois-ci, contre les Etalons du Burkina-Faso. Le premier match, ils l'ont livré le samedi 6 janvier dernier contre les Palancas Negras de l'Angola, match soldé par un score nul et vierge (0-0). Les deux équipes il y a deux mois passés, s'étaient retrouvées à Lisbonne, au Portugal, toujours pour un match amical soldé toujours avec le même score de nul et vierge (0-0).

Pour Sébastien Desabre, le choix de l'Angola et le Burkina-Faso pour des matches amicaux dans ce stage se justifie du fait qu'il voulait avoir une équipe qui est derrière la RDC au classement FIFA, et une autre qui est un peu plus en avant. Et par rapport à la disponibilité et à l'indisponibilité des autres, il s'est mis d'accord avec ces deux adversaires ; l'Angola et le Burkina-Faso. Une autre raison pour Desabre, c'est le fait que l'Angola joue avec un système de jeu à trois, de même que le Maroc, avec qu'ils ont vont le 21 janvier à la CAN. Quant au Burkina-Faso, il joue avec une défense à 4, ce qui va permettre à son équipe d'être prête en tout et pour tout.

Satisfait du stage

En outre, le technicien français s'est dit content de ce stage qui lui a permis de récupérer des joueurs qui se sont présentés avec des disparates de forme dû soit à l'inactivé du club, soit au repos. Le travail qu'il a effectué en trois temps, a permis de mette toute l'équipe au même niveau. Il s'est dit satisfait de la discipline et de la cohésion.

Pour la suite du programme, après le match contre le Burkina-Faso, l'équipe va observer une journée de récupération active le jeudi 11 janvier, avant de rendre l'avion vendredi à destination de San Pedro, en Côte d'Ivoire. Sur place, les Léopards auront quatre jours de travail pour s'acclimater avant d'entrer en lice le 17 janvier contre la Zambie.