Maroc: L'élection du Maroc à la présidence du CDH de l'ONU, 'un grand succès et une reconnaissance internationale méritée' (Centre d'études espagnol)

Madrid — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies constitue un « grand succès » et une « reconnaissance méritée à la politique du Royaume en matière de préservation et de promotion des droits de l'homme », a souligné, mercredi, le Centre des études hispano-marocaines.

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle et d'un grand succès qui conforte la politique du Maroc qui plaide toujours pour la préservation des valeurs des droits de l'homme et la promotion des principes de l'égalité et de la cohabitation », a indiqué le président du Centre, Miguel Angel Puyol Garcia, dans une déclaration à la MAP.

« L'élection du Maroc est un fait historique et une reconnaissance internationale très importante et méritée aux efforts du Royaume qui a franchi des pas gigantesques dans la consolidation des droits de l'homme et la promotion de la situation de la femme », a fait observer M. Puyol Garcia, relevant que le Maroc est un « exemple à suivre en matière de défense des droits humains ».

« Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, ne cesse d'oeuvrer en faveur de la préservation des valeurs des droits de l'homme dans le monde et adopte des initiatives louables pour consolider les principes prônés par le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU », a tenu à souligner M. Puyol Garcia, également juriste et expert dans les affaires du Maghreb.

Le Royaume du Maroc vient d'être élu brillamment à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu mercredi à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué.