Maroc: PDR - 20 MMDH pour des projets de mise à niveau et de modernisation du réseau routier (M.Baraka)

Rabat — Un budget de 20 milliards de dirhams (MMDH) a été alloué aux projets inscrits dans le cadre du "Programme de développement régional" (PDR) relatifs à la mise à niveau et à la modernisation du réseau routier, ainsi qu'à la construction et à l'entretien des routes rurales, a indiqué mardi le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka.

Ce programme vise à améliorer l'attractivité économique en développant le réseau routier, attirant les investissements et les capitaux à la région, mettant les axes routiers, optimisant la connectivité routière entre les provinces de la région et en améliorant les indicateurs de la sécurité routière, tout en réduisant les disparités territoriales et sociales, a précisé M.Baraka dans une présentation devant les membres de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants.

A ce jour, six conventions ont été signées dans le cadre du PDR avec les régions de Guelmim-Oued Noun, Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et l'Oriental pour un coût estimé à 16,8 MMDH, dont 16 MMDH consacrés aux routes, a-t-il fait savoir.

Le coût de la mise à niveau et de la modernisation du réseau routier dans ces régions s'élève à 12MMDH, a-t-il ajouté, relevant que cette mise à niveau concerne 32 installations techniques et 2.271 km de routes et que le coût de construction et d'entretien des routes rurales s'élève à 4 MMDH.

Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le ministre a noté que la route nationale n°2 entre Chefchaouen et Tétouan sera doublée sur une longueur de 52,5 km, pour un budget d'environ 1028 millions de dirhams (MDH), dont la contribution du ministère est de 844 MDH, outre la route nationale n°16, la route régionale n°417 et de la rocade de Larache.

Pour la région de l'Oriental, 446,6 km de routes seront mis à niveau et entretenus (10 MMDH), tandis que dans la région Fès-Meknès, la route nationale n°8 sera doublée sur 73 km, avec un total de 11 installations techniques et une enveloppe budgétaire de 1560 MDH, dont 985 MDH fournis par le ministère.

S'agissant de la région Rabat-Salé-Kénitra, le ministre a évoqué l'aménagement de la route nationale n°6 entre Salé et Sidi Allal El Bahraoui (20 km), ainsi que le doublement de la route nationale n°4 entre Sidi Yahia et Sidi Kacem (de 48,5 km), alors que dans la région de Béni Mellal Khénifra, la route régionale 710 entre Bejaad et Khénifra sera doublée sur 83 km (1140 MDH).

Au niveau de la région Casablanca-Settat, M. Baraka a relevé que la route nationale n°7 sera doublée à partir du point kilométrique 4 au point kilométrique 19 (15km), tandis que dans la région Marrakech-Safi, le doublement concernera le tronçon de la route nationale n°7 (7A) reliant Safi et Marrakech (129 km), le tronçon de la route nationale n°8 reliant Kelaâ des Sraghna et Marrakech et l'échangeur de l'autoroute d'Agadir (95 km).

Le tronçon de la route régionale 301 reliant Safi et Essaouira sera, pour sa part, mis à niveau sur une longueur de 161km, a-t-il poursuivi.