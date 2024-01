Afrique du Nord: Le Maroc à la présidence du CDH - Une reconnaissance pour les « efforts substantiels et systématiques » déployés par le Royaume (femme politique chilienne)

Santiago — L'ancienne vice-présidente du parti de la Démocratie Chrétienne au Chili, Cristina Orellana, s'est réjouie mercredi de l'élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, estimant qu'il s'agit d'une reconnaissance des « efforts substantiels et systématiques » déployés par le Royaume dans la défense des droits fondamentaux.

Pour cette femme d'affaires et dirigeante du conseil d'administration de la Fondation "Amérique latine/Afrique XXIe siècle", cette élection est « la meilleure nouvelle pour commencer l'année 2024. (...) Je pense que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu une vision et des valeurs qui sont celles d'un Souverain qui se soucie pour son pays et pour son peuple, mais aussi pour le monde ».

« Sa Majesté a fait du Maroc un Royaume diversifié et accueillant, et je ne peux que me réjouir » de cette élection qui va contribuer à faire du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies « un meilleur espace de paix, au milieu de tant de complications et de guerres, mais aussi de voir qu'il y a un avenir quand on respecte l'essentiel, c'est-à-dire les droits fondamentaux des personnes », a affirmé Cristina Orellana dans une déclaration à la MAP.

Le monde se trouve « à un moment charnière et je pense que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, va jouer sans aucun doute un rôle de premier plan pour les droits de l'homme dans le monde, et particulièrement dans une instance aussi importante que le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU », a conclu Cristina Orellana.

Le Maroc a été élu mercredi à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que cette élection du Maroc, pour la première fois de son Histoire, à la Présidence de ce prestigieux organe onusien, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale, de la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme.