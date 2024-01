Congo-Kinshasa: Très indignée, RDC - La Ligue de Jeunes de l'UDPS/Tshisekedi compte déposer une plainte contre l'ACP

Très fâché contre Gentiny Ngobila Mbaka après son invalidation par la Commission Electorale Nationale Indépendante, pour perturbation du processus électoral, le Comité Directeur National de la Ligue de Jeunes de l'UDPS/Tshisekedi a réagi aux propos diffamatoires tenus par M. Charles Mbuta Muntu, Secrétaire Général de l'Alliance des Congolais Progressistes.

Suite à la décision N°002/CENI/2024 portant annulation des suffrages obtenus par des candidats aux élections législatives, provinciales et communales dans certains bureaux et centres de vote, les membres du parti cher au Gouverneur de Kinshasa, à en croire la Ligue de Jeunes, se sont lancés dans des accusations sans fondement contre certains candidats de l'UDPS/Tshisekedi et son Secrétaire Général, Augustin Kabuya, dans le but de ternir leurs images et de porter atteinte à leurs réputations au sein de l'opinion publique.

Raison pour laquelle, cette Ligue compte déposer une plainte à l'Office du Procureur Général près la Cour d'Appel de Kinshasa/ Matete contre ses auteurs sous toutes réserves quelconques des faits et de droit. Elle évoque la pratique de la terre brûlée mise en place par ces derniers qui, au lieu de s'attarder sur la décision de la CENI et les voies de recours, préfèrent se pencher sur les complices imaginaires qu'ils cherchent à recruter à l'UDPS/Tshisekedi.

En plus, elle les accuse aussi d'être à la base des attaques ad hominem, accusant non seulement le Chef de l'Etat d'être bénéficiaire des suffrages annulés mais, promettant aussi la mobilisation de leurs réseaux des brigades et Kuluna pour perturber l'ordre public, appelant ainsi à la violence, faits repris aux griefs de la CENI.