Afrique: CAN Côte-d'Ivoire 2023 - Ecobank et Visa, accueillent le trophée de la CAF

Ecobank Côte d'Ivoire a accueilli ce jour le Trophée de la TotalEnergies Caf Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, dans son agence du Plateau à Abidjan.

Selon un communiqué de presse, cet événement, rendu possible grâce au partenariat historique entre Ecobank et Visa, a réuni un public uni par la même passion pour le football.

«Ainsi, des clients d'Ecobank, ont pu admirer le trophée, aux côtés de dignitaires officiels, en plus des collaborateurs du Groupe bancaire. Ecobank a également permis à des élèves de l'Epp Deux Plateaux Nord de participer à ce rendez-vous exceptionnel. Cette école avait bénéficié d'une rénovation dans le cadre de La Journée Ecobank, la grande journée annuelle de la banque dédiée à son impact social », précise-t-on. Avec le Tour du trophée, Ecobank Côte d'Ivoire a pu faire ressentir la puissance fédératrice du football africain en unissant les différentes communautés présentes pour cette célébration.

L'entrée en fête du trophée s'est faite aux rythmes de tam-tam et escortée par des cracheurs de feu et une troupe de danseurs. À l'intérieur de l'agence, le trophée, soigneusement disposé, a été présenté aux invités accompagnés de l'hymne officiel de la CAN 2023.

«Nous sommes particulièrement fiers d'être sponsor officiel de la TotalEnergies Caf Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 et d'avoir l'opportunité de partager cet événement unique avec notre communauté en Côte d'Ivoire. En tant que partenaire officiel de cette compétition, nous partageons le lien émotionnel que des centaines de millions d'Africains entretiennent avec la magie du football. Ce trophée, au-delà de sa symbolique, incarne notre dévouement envers l'excellence, l'unité et la valorisation de notre continent par le biais du sport. Nous exprimons notamment notre profonde gratitude à notre partenaire Visa. Ensemble nous souhaitons que cet évènement permette de rassembler les générations sur et hors du terrain », a déclaré Paul-Harry Aithnard, directeur général de Ecobank Côte-d'Ivoire et directeur régional de l'Uemoa.

De son côté, Ismail Diaby, vice-président et directeur général de Visa Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, a expliqué « Je suis

ravi de célébrer notre partenariat avec Ecobank Côte d'Ivoire à l'occasion de la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes chez Visa passionnés par le sport, qui rassemble les communautés, et nous sommes heureux de travailler avec Ecobank pour rendre cette compétition mémorable. Notre engagement envers le sport s'étend au-delà des stades, et c'est avec enthousiasme que nous soutenons nos partenaires dans l'introduction de moyens de paiement digitaux innovants en Côte d'Ivoire. Nous croyons que ces solutions faciliteront l'expérience des fans de football pendant cette compétition prestigieuse. En unissant nos forces, nous visons à offrir des solutions de paiement pratiques et sécurisées, contribuant ainsi à l'avancement technologique et à la satisfaction des supporters tout au long de cet évènement sportif majeur en Côte d'Ivoire ».

Ecobank Côte-d'Ivoire, en partenariat avec Visa réserve de belles surprises aux passionnés du Football africain en leur donnant

l'opportunité de vivre leur passion à travers des offres spécifiques sur les Cartes Visa Ecobank. De nombreuses Fanzones seront

déployées à travers les villes d'Abidjan, Yamoussoukro pour permettre à chaque supporter de venir soutenir son équipe préférée de manière originale.