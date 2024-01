Afrique: CAN 2023 / Zinho Gano (Guinée-Bissau) - « J'espère que je vais marquer lors du match d'ouverture »

Meilleur buteur de la Guinée-Bissau lors des éliminatoires de la CAN, Côte d'Ivoire 2023 avec quatre réalisations, Zinho Gano fait partie des principaux artisans de la qualification de son pays pour une quatrième phase finale consécutive.

L'attaquant de Zulte Waregem en Belgique qui jouera en Côte d'Ivoire, sa toute première CAN, entend bien rester sur cette belle lancée.

« C'est juste de marquer le plus possible pour mon équipe et pour moi-même. J'espère que je vais marquer lors du match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire, serait trop bien. Tout le monde doit croire que tout est possible. Même pour ce match d'ouverture. Avec des matches d'ouverture, il y a toujours des surprises et pourquoi pas, avec nous. On peut gagner comme tout le monde, même si c'est la Côte d'Ivoire, le Nigéria ou le Sénégal en face. Le match, c'est 11 contre 11 et tout est possible », a déclaré le joueur de 30 ans à cafonline.

Pour rappel, la Guinée-Bissau partage le A avec la Côte d'Ivoire (pays hôte), le Nigéria et la Guinée Equatoriale.