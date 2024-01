Afrique: La Mauritanie veut écrire l'histoire

La Mauritanie participera pour la troisième fois consécutive à la phase finale de la grand' messe du football continental. Logés dans le groupe D avec l'Algérie, le Burkina Faso et l'Angola, les Mourabitounes cherchent à écrire l'histoire lors de cette troisième apparition dans l'histoire de la compétition.

La 34è édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, sera la troisième apparition consécutive de la Mauritanie dans la plus prestigieuse des compétitions du continent. Les Mourabitounes veulent saisir l'opportunité pour écrire leur histoire du football au niveau africain, en espérant aller loin dans la compétition. Passer la phase de groupes pour la première fois, c'est l'objectif majeur du bataillon de l'entraîneur, Amir Abdou, qui veut défier les meilleures équipes africaines.

Programme

16 janvier

Burkina Faso-Mauritanie, 14h00 GMT, stade de la Paix, Bouaké.

20 janvier

Mauritanie-Angola, 17h00 GMT, Stade de la Paix Bouaké.

23 janvier

Mauritanie-Algérie, 20h00 GMT, Stade de la Paix Bouaké.

Parcours dans les éliminatoires

La Mauritanie s'est classée deuxième du groupe E lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF, TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, avec 10 points, derrière le leader, la République démocratique du Congo, qui a terminé les éliminatoires avec 12 points. Et les Mourabitounes ont marqué 8 buts et encaissé 7 buts.

%

Le dernier match des éliminatoires a été décisif dans les qualifications. Une rencontre au cours de laquelle la Mauritanie a reçu le Gabon. Score final : 2-1. Suffisant pour les Mourabitounes pour se qualifier pour la phase finale de manière méritée et méritée.

Joueur à suivre : Aboubakary Koita

L'attaquant mauritanien Aboubakary Koita sera l'un des Mourabitounes les plus en vue qui feront tourner les têtes lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Le nouveau venu mauritanien a le potentiel pour faire de lui la clé de la ligne de front dans l'effectif de l'entraîneur Amir Abdou, qui compte beaucoup sur lui, et va inévitablement construire son style de jeu autour de lui.

Aboubakary Koita fera ses débuts en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, dans l'espoir de mener son pays à un exploit historique et de se qualifier pour le deuxième tour pour la première fois de l'histoire de la Mauritanie. Le joueur de 25 ans a un sens aigu du but, ce qui l'a fait briller avec son club de Saint-Trond dans le championnat belge, où il a marqué 11 buts en 20 matchs disputés cette saison. Sa grande vitesse, son contrôle du ballon et sa bonne lecture du jeu lui permettent de passer facilement les défenseurs et d'atteindre le filet adverse.

Sélectionneur : Amir Abdou

Le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou, fait partie de ceux qui visent à inscrire leur nom en lettres d'or dans la compétition continentale. L'homme de 51 ans a un style de jeu particulier et une façon unique de gérer son groupe de joueurs.

Son amour pour gagner pendant les matchs, et l'esprit combatif qu'il apprécie, chargent toujours ses joueurs avant et pendant les matchs. Et Amir Abdou a de grandes capacités pour motiver ses joueurs, et s'appuie également beaucoup sur l'esprit collectif de l'équipe, afin de les pousser à remporter des victoires.

Historique de la Mauritanie en CAN

2019 : Premier tour

2021 : Premier tour