Afrique: Macky Sall lors du drapeau national aux «lions» - «Nous faisons entièrement confiance à votre talent et à votre engagement patriotique»

Deux ans après le premier sacre à la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2023), l'équipe du Sénégal a pris hier, mardi 9 janvier, la direction de la Côte d'Ivoire où elle va mettre en jeu son titre à l'occasion de la 34ème édition de la CAN) 2023 qui se joue du 13 janvier au 11 février. Avant leur départ, les Lions ont été reçus au Palais de la République pour la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national. Une occasion pour le Président Macky Sall d'inviter les «Lions» à conserver leur titre de champion d'Afrique. Avant de leur promettre «une récompense exceptionnelle» en cas de nouveau sacre au bord de la lagune Ebrié.

En partance à la CAN en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale du Sénégal a reçu hier, mardi 9 janvier au Palais de la République, le drapeau national des mains de Macky Sall. Le Chef de l'Etat a mis à profit cette traditionnelle cérémonie pour galvaniser les Lions et les inviter à se battre pour conserver leur titre lors de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février.

«Le 30 décembre 2021, nous étions ici, dans les mêmes circonstances pour la campagne de la coupe d'Afrique des nations 2022. La plus belle conquête de l'histoire de notre football. Je suis heureux de vous recevoir à nouveau au Palais de la République avec le même enthousiasme et la même confiance pour vous remettre le drapeau national en prélude à la 34e édition de la Can. Cette fois, chers Lions, vous retournez au rendez-vous du football continental avec votre statut de champion en titre qui remet son trophée en jeu.

%

C'est un grand défi. Parce que l'ambition premier du champion c'est de garder son trophée, objet de convoitise pour les autres équipes», a-t-il déclaré. Le Chef de l'Etat ajoute avoir entièrement confiance aux talents et l'engagement patriotique des Lions dans cette compétition où ils seront attendus. «Notre pays est actuellement sur le toit de l'Afrique pour toutes les compétions majeures de football. La coupe d'Afrique des nations l'équipe A, le championnat d'Afrique des nations pour l'équipe A, le championnat d'Afrique des nations, la coupe des U20, celle des U17, du Beach Soccer et des malentendants.

C'est dire que vous serez attendu en terre ivoirienne et que chaque match sera pour vous comme une finale. Car vos adversaires auront certainement à coeur de battre le détenteur de la Coupe. Mais nous savons qu'un champion digne de votre rang, vous ne vous laisserez pas faire. Nous faisons entièrement confiance à votre talent et à votre engagement patriotique. Nous connaissons votre valeur intrinsèque. Vous êtes des professionnels aguerris évoluant parmi les meilleurs championnats. De plus, votre encadrement technique et administratif reste à la hauteur de la tâche», dit-il

«Laissez-nous ici la Teranga et allez en lions affamés et enragés»

Poursuivant son propos, le président Sall a exhorté la bande à Kalidou Koulibaly d'aborder la compétition en «Lions affamés» et surtout de marquer beaucoup de buts.

«Quand vous descendrez en terre ivoirienne, vous porterez les espoirs de tout un peuple. C'est un grand honneur dans la vie de tout citoyen. Chacun de nous aurait aimé être à votre place pour défendre les couleurs nationales mais nous n'en avons pas le talent. Nous serons de toute coeur avec vous et vibrer au rythme de vos courses, de vos tacles, de vos dribbles, de vos tirs mais surtout de vos buts. Il faut marquer. Laissez-nous ici, la Teranga et allez en Lions affamés et enragés», dira-t-il avant d'annoncer un accompagnement.

«Je salue et encourage votre coach Aliou Cissé «El Tactico». Aliou, nous n'attendons pas moins qu'une deuxième étoile de notre équipe nationale. Et comme toujours l'Etat sera à vos côtés, main dans la main, avec la fédération pour vous mettre dans les meilleures conditions de football», a déclaré le chef de l'Etat.

«Si vous nous ramenez la coupe ici cette fois, vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer!»

En guise de motivation supplémentaire, le chef de l'Etat n'a pas manqué de promettre une récompense qui s'annonce des plus grandioses en reconquête du titre.

«Je m'engage à vous dire, si vous nous ramenez la coupe ici cette fois, vous aurez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer. Ils seront à la hauteur de votre sacre et de vos sacrifices. Et pour le Sénégal, nous sommes prêts à réaliser cette chose exceptionnelle qu'on n'a jamais encore réalisée dans le football sénégalais. Je compte sur vous», promet-il. Un bon viatique à quelques heures de leur envol ce mardi pour la Côte d'Ivoire.