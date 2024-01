Ile Maurice: Son frère crie à la négligence médicale à l'hôpital Brown-Séquard

Poorneema Seebaruth, 43 ans, handicapée physique et mentale et épileptique depuis sa naissance, est décédée le lundi 8 janvier d'une septicémie, selon le rapport de l'autopsie. Toutefois, les ecchymoses sur différentes parties de son corps laissent son frère perplexe. Oumesh Seebaruth, âgé de 45 et de Vacoas, témoigne des conditions de santé de sa soeur qui se sont détériorées une fois admise à l'hôpital Brown-Séquard. Il allègue que sa soeur a été maltraitée quand elle y était admise et il a porté plainte au poste de police de Barkly, lundi, en compagnie de ses hommes de loi.

Le 8 janvier, Oumesh Seebaruth a été contacté par le personnel de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo et a été informé que sa soeur est décédée à 2 h 45. «Je suis convaincu qu'aucun soin médical approprié n'a été prodigué à ma soeur à l'hôpital Brown-Séquard car elle était en bonne santé et n'avait aucune blessure avant son admission. Je pense qu'elle a été agressée par quelqu'un à l'hôpital Brown-Séquard et je demande à la police de lancer une enquête approfondie afin de déterminer la responsabilité de ceux qui sont impliqués dans les mauvais traitements infligés à ma soeur à l'hôpital Brown-Séquard.» L'enquête a commencé sous la supervision du chef inspecteur Moorghen et de son équipe.

%

Placée dans un établissement spécialisé à Pointes-aux-Sables

Le frère nous raconte qu'il est pris avec son travail de coiffeur. «J'avais décidé de placer ma soeur dans un établissement spécialisé à Pointe-aux-Sables le 15 octobre 2023 afin qu'elle puisse recevoir des soins et un traitement approprié. Lors de mes visites à cet établissement, j'ai remarqué que ma soeur était toujours somnolente. J'ai interrogé le personnel de l'établissement. On m'a dit qu'elle était traitée par un médecin et qu'on lui prescrivait des médicaments pour la calmer. Le 8 novembre, elle a été envoyée à l'hôpital Brown-Séquard pour des traitements. Là, elle a été admise dans un ward spécifique et suivie par un psychiatre.»

Le 24 décembre, des ecchymoses

Lors de sa visite le 24 décembre à l'hôpital BrownSéquard, il a remarqué des ecchymoses sur le bras et la jambe gauches de sa soeur. «Son orteil gauche avait des taches rougeâtres et était enflé.» Trouvant cela suspect et comme elle n'avait pas de telles ecchymoses depuis son admission, il a interrogé les médecins du service en question. «Personne n'a pu expliquer ces ecchymoses sur son corps et sa jambe. De plus, elle pouvait à peine lever son épaule gauche et était constamment somnolente.» Le 24 décembre, il a demandé à sa soeur ce qui s'était passé et elle lui a indiqué la paume de sa main gauche en se frappant la joue gauche. «J'ai pu déduire que ma soeur avait été battue à l'hôpital Brown-Séquard pendant son séjour.»

Volte-face du psychiatre

Le 26 décembre, il a contacté le psychiatre pour rendre visite à sa soeur et prendre soin correctement d'elle à la suite des blessures observées. «J'ai appris qu'il n'avait pas donné suite à ma demande, ni prodigué de traitement approprié à ma soeur. Je l'ai contacté à nouveau le matin du 27 décembre à l'hôpital Brown-Séquard où je lui ai parlé de l'état de santé de ma soeur qui se détériorait. Je lui ai demandé de lui donner un traitement approprié. Ensuite, il m'a accompagné et il a examiné ma soeur.»

Interrogé sur l'origine des ecchymoses, et du gonflement du pied et de l'orteil gauche, le psychiatre n'a pas pu donner de réponse satisfaisante. «Néanmoins, il m'a suggéré de faire une radiographie pour savoir si ma soeur avait des blessures internes, ce que j'ai refusé. Cependant, ma soeur est restée sans traitement pour ses blessures et je n'ai reçu aucune explication des médecins présents qui étaient censés prendre soin d'elle.»

Une fièvre qui détériore la santé de la quadragénaire

Le 4 janvier, Oumesh Seebaruth a été informé par le personnel del'hôpital Brown-Séquard que sa soeur avait été admise à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo à la suite d'une fièvre. «Lors de ma visite à l'hôpital Dr Jeetoo, ma soeur était en état de choc. Elle pouvait à peine articuler un mot et était constamment somnolente. Aucun traitement supplémentaire n'a été administré par le personnel médical de l'hôpital Brown-Séquard ni de l'hôpital Dr Jeetoo. De plus, j'ai contacté sonmédecin traitant à l'hôpital Dr Jeetoo et je lui ai demandé de faire une radiographie. Aucune fracture n'a été observée, selon le rapport. Lors de mes visites du 5 janvier au 7 janvier, ma soeur était toujours dans un état de somnolence.» Le 8 janvier, il reçoit la mauvaise nouvelle que sa soeur est décédée. «Je compte, dans les jours à venir, porter plainte au ministère de la Santé pour négligence médicale.»

Contacté pour une déclaration, le ministère de la Santé a expliqué avoir pris connaissance de cette affaire. «Une enquête a été ouverte et l'affaire sera référée à la Mental Health Commission», nous a dit une source.