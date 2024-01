Congo-Kinshasa: Beni - L'orphelinat « Mama Marie » bénéficie d'un don en vivres et produits non alimentaires

La cinquantaine d'orphelins hébergés à l'orphelinat privé « Mama Marie », situé au quartier Butsili à Beni (Nord-Kivu) ont reçu dimanche 7 janvier une assistance en vivres et produits non alimentaires, don du groupe « All Stars Game », une association des vétérans basketteurs de Beni.

Ce geste est salué par la responsable de cet orphelinat.

Le lot de vivres et produits non alimentaires est composé de sacs de farine de maïs, de riz, de haricots, de sel, d'huile de table et de matelas.

Selon Pascal Kazingu, l'un des membres du groupe des vétérans basketteurs de Beni, « All Stars Game », ce geste vise à alléger la souffrance de ces orphelins dont la plupart ont perdu leurs parents tués par des rebelles des ADF :

« On a toujours cette idée à la fin de l'année pour essayer un peu de faire des oeuvres caritatives pour aider les gens qui souffrent. Pour cette année, on a pensé venir voir les orphelins de l'orphelinat Mama Marie ici à Labou pour vulgariser un message d'amour pour que les enfants ne pensent pas qu'ils sont abandonnés par la société et aussi d'apporter quelque chose comme signe d'amour ».

Pour Marie Kahindo Katsuva, responsable de cet orphelinat, ce don arrive au bon moment, en ce début d'année :

« Vous m'avez surpris de votre arrivée ici. Et toute l'assistance que vous avez amenée, c'est le besoin des enfants. D'ailleurs hier, certains se sont battus pour dormir parce qu'il y avait moins de matelas. Comme ils ont vus ça, ils sont très contents en disant aujourd'hui nous allons bien dormir ».

Par ailleurs, « la prise en charge scolaire de certains enfants orphelins pose encore un problème », a indiqué la responsable de cet orphelinat qui compte toujours sur les personnes de bonne volonté.