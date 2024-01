Ethiopie: L'accord conclu par l'Éthiopie et le Somaliland ouvre la porte à un bénéfice mutuel en établissant une relation intergénérationnelle - Tibor Nagy

<strong>Addis Abeba, — :- L'ancien ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Tibor Naji, a affirmé que l'accord conclu entre l'Éthiopie et le Somaliland ouvrira la porte à un bénéfice mutuel en établissant une relation intergénérationnelle.

Dans un entretien avec le Somaliland Chronicle, l'ambassadeur Tibor Nagy a assuré que la proposition annoncée il y a quelques mois par l'Éthiopie concernant la nécessité d'un port n'a pas d'autre inconvénient que de bénéficier aux pays voisins.

Il a rappelé que d'autres pays, dont l'Amérique, la Chine, la Russie, la France et l'Angleterre, ont signé de nombreux accords avec différents pays sur la base des bénéfices et des intérêts mutuels.

Il a noté que le protocole d'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland contribuera à établir des relations intergénérationnelles expliquant qu'il s'agit d'une phase importante pour développer conjointement les infrastructures, renforcer les liens économiques, réaliser la paix et la stabilité et assurer la prospérité commune.

Tibor Nagi a souligné que l'accord conclu par l'Éthiopie et le Somaliland a franchi plusieurs étapes et est bien pensé, et il a déclaré que de nombreux accords pourraient être mis en oeuvre à l'avenir et qu'ils pourraient travailler ensemble.

Il a également noté que l'accord ouvrirait la porte à une collaboration entre d'autres pays africains.

Il a expliqué, en se référant à diverses expériences internationales, que de tels accords profitent à un niveau supérieur à des pays comme le Somaliland.

Il a mentionné que l'Éthiopie est un grand pays avec une histoire de formation d'État rappelant que l'Éthiopie est un pays qui a traversé de nombreux hauts et bas exprimant sa conviction que l'Éthiopie assurera sa paix et sa grandeur grâce à l'accord.