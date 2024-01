Cote d'Ivoire: Fluidité routière durant la Can2023- Le tunnel du rond-point d'Abobo officiellement ouvert à la circulation

Les populations et plus précisément les transporteurs de la commune d’Abobo peuvent désormais circuler librement et rallier facilement le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé(Anyama) où est prévue la cérémonie l’ouverture de la 34e édition de la Can Foot 2023.

En effet, le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a procédé le mercredi 10 janvier 2024, à l’ouverture officielle du tunnel de l’échangeur du rond-point de la mairie d’Abobo. Tout comme la voie de contournement (Y4) qui part du Carrefour Akouédo au stade d’Ebimpé. L’information est rapportée par plusieurs sources officielles.

« En présence des présidents d’institutions, du maire d’Abobo et au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, nous ouvrons partiellement ce tunnel à la circulation publique », a déclaré le Premier ministre.

Le Chef du gouvernement a surtout recommandé la prudence aux conducteurs et aux usagers de ce tronçon. En ce qui concerne les populations, Robert Beugré Mambé les invite à observer la discipline. « Il ne faut pas jeter les ordures dans les caniveaux qui servent à évacuer les eaux dans le tunnel. Nous comptons sur la discipline de nos parents et qu’il en soit ainsi », a- t-il exhorté

Long de 200 mètres, ce tunnel vient fluidifier la circulation au niveau de la commune d’Abobo, permettant ainsi de rallier aisément la commune d’Anyama. En effet, durant la Coupe d’Afrique des nations (Can), les populations pourront se rendre facilement au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé.

A noter que plusieurs personnalités ont effectué le déplacement. Citons entre autres du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, par ailleurs maire de la commune de Yopougon; le ministre d’Etat, ministre de la défense, Téné Birahima Ouattara, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani; le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, Amédé Kouakou; le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation et le maire de la commune d’Abobo, Kandia Camara, par ailleurs présidente du Sénat.