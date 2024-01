Maroc: L'élection du Maroc à la Présidence du CDH, reflet d'un rayonnement continu à l'international (universitaire)

Rabat — L'élection du Maroc à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024 reflète le rayonnement continu du Royaume à l'échelle internationale, a affirmé le professeur de Droit international et des relations internationales, Abdelfattah Belamachi.

Cette élection vient couronner les efforts diplomatiques menés par le Maroc, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, ayant permis au Royaume d'occuper une position pionnière aux niveaux régional, continental et international et de s'ériger en acteur dynamique sur les questions de la paix, de la sécurité et des domaines politique, économique, commercial, sécuritaire et humanitaire et en contributeur influent à la résolution des problématiques du système international, a déclaré M. Belamachi à la MAP.

Grâce à cette consécration, le Royaume pourra mettre en avant ses visions et ses initiatives agissantes auprès de la communauté internationale en matière des Droits de l'Homme, "un domaine pointu, complexe et d'une importance cruciale et qui constitue l'une des problématiques phares du système international d'aujourd'hui", a souligné l'universitaire, ajoutant que cette élection reflète la continuité de la présence forte et remarquable dont jouit le Maroc.

Il a, en outre, relevé que l'élection du Maroc à la tête du CDH est "un exploit historique du Royaume", d'autant plus qu'il l'a gagnée haut la main sur un adversaire comme l'Afrique du Sud, ce qui démontre le positionnement du Maroc auprès de ses pays amis et frères en Afrique.