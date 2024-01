Maroc: Le pays à la présidence du CDH - Un triomphe de la vision marocaine des droits de l'Homme (écrivain espagnol)

Madrid — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies est un triomphe de la vision marocaine des droits de l'Homme, a affirmé, mercredi, le président du "Forum Ibn Rochd", l'écrivain et poète espagnol, José Sarria.

"L'élection du Maroc par 30 voix contre 17 pour l'Afrique du Sud peut être considérée comme un triomphe de la vision marocaine des droits de l'Homme, plus en phase avec les besoins des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine", a souligné M. Sarria dans une déclaration à la MAP.

Pour le président de l'association d'amitié Andalousie-Maroc "Forum Ibn Rochd", la vision marocaine des Droits de l'Homme, en ligne avec les principes et la philosophie promus par l'Association, s'articule autour du respect et de la promotion du dialogue, de la tolérance et des droits de tous les citoyens, ainsi que la consécration de la culture en tant que valeur intrinsèque de la communication entre les peuples.

"Une vision qui ne nie pas l'existence de problèmes et de difficultés, mais qui fournit les instruments pour les surmonter", a-t-il relevé, tout en affirmant l'engagement de l'association d'amitié Andalousie-Maroc pour mettre en oeuvre cette vision et la traduire en projets et plans de développement socio-culturel commun.

Le Royaume du Maroc vient d'être élu brillamment à la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu mercredi à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué.