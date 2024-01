Maroc: Le pays et la Bulgarie déterminés à renforcer leurs relations et à instaurer un partenariat à la hauteur de leurs ambitions (M. Bourita)

Rabat — Le Maroc et la Bulgarie sont déterminés à renforcer leurs relations bilatérales et à instaurer un partenariat à la hauteur de leurs ambitions, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Lors d'un point de presse conjoint avec la vice Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, Mariya Gabriel, à l'issue de leurs entretiens, M. Bourita a souligné la nécessité d'adapter le cadre institutionnel de ces relations pour qu'il accompagne les ambitions des deux pays, et de moderniser le cadre juridique pour le rendre en phase avec les priorités définies.

Dans ce sens, le ministre a mis en relief l'importance de se focaliser sur les domaines prioritaires aussi bien pour le Maroc que pour la Bulgarie, notamment la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables et les secteurs culturels, rappelant la célébration par les deux pays du soixantenaire de leurs relations diplomatiques qui ont toujours été basées sur l'amitié sincère, le dialogue, la solidarité et la coopération.

Après avoir salué la solidité des relations unissant les deux pays, M. Bourita a relevé que le Maroc considère la Bulgarie, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, un acteur clé pour la stabilité de la région des Balkans et un pays influent au sein de l'Union Européenne (UE), et sur les relations entre les pays de l'UE et les pays du voisinage, notamment du sud du bassin méditerranéen.

Les entretiens avec Mme Mariya Gabriel ont porté aussi sur les moyens de renforcer les relations dans le domaine consulaire, a indiqué le ministre, notant qu'il a été convenu de former prochainement une commission consulaire mixte chargée des échanges humains et de la lutte contre les mafias du trafic d'êtres humains ainsi de la migration clandestine, deux questions que le Maroc traite avec un sens élevé de responsabilité.