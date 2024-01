Maroc: L'élection du pays à la présidence du CDH traduit la confiance et la crédibilité dont jouit le Royaume à l'international (expert franco-suisse)

Paris — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU est révélatrice du haut niveau de confiance et de la crédibilité qu'inspire l'action du Maroc auprès de la communauté internationale, a affirmé l'expert franco-suisse en politiques internationales, Jean-Marie Heydt.

Cette élection constitue aussi une reconnaissance internationale pour les réformes engagées par le Maroc dans le domaine des droits de l'Homme, notamment depuis l'adoption de la Constitution de 2011, a ajouté M. Heydt dans une déclaration à la MAP.

Depuis l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, la place de l'humain occupe une place centrale dans la réflexion, les réalisations et la Vision Royale pour le développement du Maroc, a souligné l'universitaire.

"Les multiples réformes qui ont été initiées sous l'impulsion du Souverain ont eu un impact concret sur la vie quotidienne des Marocains renforçant ainsi l'égalité des genres et la justice sociale et territoriale", a-t-il assuré, se félicitant, à cet égard, de la consolidation des droits de l'Homme et de la démocratie du Maroc à travers, notamment, une participation inclusive et de proximité qui a été favorisée largement par la mise en oeuvre de la régionalisation avancée.

L'ancien Président du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, a en outre souligné que le Maroc, de par l'expérience et l'expertise qu'il a accumulées dans le domaine des droits de l'Homme, est parfaitement en mesure de conduire avec brio la Présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, ajoutant que des résultats concrets et significatifs jailliront des actions et des efforts que le Royaume entreprendra lors de son mandat à la tête de cette importante instance onusienne.

Avec cette élection, le Maroc démontre une fois de plus qu'il fait partie des acteurs fiables et incontournables qui contribuent d'une manière agissante, responsable et positive à l'évolution des droits de l'Homme dans le monde.

M. Heydt a rappelé qu'en 2013, lorsque le Maroc a été élu pour la première fois à la vice-présidence du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, les Etats membres avaient tenu par cette décision à témoigner leur pleine confiance à l'égard du Royaume qui a initié une série de réformes touchant au domaine des droits de l'Homme.

Depuis, a-t-il poursuivi, le Royaume n'a cessé de déployer d'intenses efforts, voire d'être à l'initiative de nombreuses actions avant-gardistes qui participent au renforcement du dialogue interreligieux, de la lutte contre la haine raciale, de la tolérance, du droit à un environnement sain et durable, et des droits des migrants.