Maroc: La Bulgarie salue les réformes de grande envergure entreprises par le Maroc sous la conduite de SM le Roi (Déclaration conjointe)

Rabat — La République de Bulgarie a salué, mercredi, les réformes de grande envergure entreprises par le Royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les efforts renouvelés pour le développement politique, économique et social.

Dans la Déclaration conjointe adoptée, à Rabat, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et la vice Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie, Mme Mariya Gabriel, la ministre bulgare s'est aussi félicitée du Nouveau Modèle de Développement du Maroc.

La partie bulgare a également salué les efforts constructifs du Maroc dans le renforcement de la stabilité, de la croissance et du développement en Afrique.

Les deux parties ont ainsi souligné leur rôle positif et constructif dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives et leur attachement aux principes fondamentaux universels de la Charte des Nations Unies, et la nécessité de la résolution pacifique des conflits dans le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États.