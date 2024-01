Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Janvier 2024

Cote d’Ivoire : Can 2023- Une forte délégation de grands athlètes américains bientôt à Abidjan

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Wautabouna Ouattara, a reçu en audience l’ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis Ba. C’était à l’occasion d’une visite de travail le 9 janvier 2024, à son cabinet à Abidjan-Plateau, à la Tour A.Cette visite de travail a porté sur les différents points dont l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2023), pour laquelle l'ambassadeur a annoncé l'arrivée à Abidjan d'une forte délégation d'athlètes américains de renom en vue de prendre part à la grande messe du football africain. L’ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis Ba, a tout d’abord encouragé la Côte d’Ivoire à accueillir toute l’Afrique voire tous les amoureux du football du monde entier, dans son hospitalité légendaire. Selon elle, cette forte délégation américaine des athlètes sera à Abidjan avant le match d'ouverture du samedi 13 janvier 2024, « pour accompagner les Eléphants et montrer que les États-Unis sont engagés à faire la diplomatie par le sport ». (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Immigration- Retour réussi de 168 ressortissants burkinabè de la Tunisie

Un total de 168 ressortissants burkinabè, précédemment bloqués en Tunisie, ont retrouvé leur patrie grâce à un vol spécial humanitaire, selon un communiqué daté de ce mercredi 10 janvier 2024 de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim). L'arrivée des migrants à l'aéroport de Ouagadougou a été marquée par un accueil des autorités du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Action humanitaire. L'Oim a apporté son assistance aux migrants en collaboration avec des partenaires tels que la Croix-Rouge Burkinabè, Arsim World et Alert Migration. En décembre 2023, 410 migrants burkinabè provenant des pays du Maghreb, du Tchad et du Niger ont regagné leur pays d'origine (le Burkina Faso). Certains d'entre eux ont bénéficié de sessions d'information et d'orientation sur les opportunités d'affaires et d'insertion au Burkina Faso, une voie pour leur réintégration dans la société. (Source :aouaga.com)

Niger : Tahoua- 242 Kg de cannabis et 12 sacs de dynamites saisis dans plusieurs opérations

Le gouverneur de la région de Tahoua Colonel Major Oumarou Tawayé a assisté ce mardi 9 janvier 2024 dans les locaux de la Direction régionale de la police nationale (Drpn) de Tahoua, à la cérémonie de présentation de drogue et autres produits saisis par l’Office central de répression de trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) dans une série d’opérations effectuées par ses agents. Il s’agit selon le chef de l’Odrtis Tahoua Ali Akilou de trois opérations menées en une semaine qui ont permis de récupérer 242 briques de cannabis, 5OO comprimés de tramadol , 2000 comprimés de diazépams, 12 sacs de dynamites , 60 chaussures militaires et 30 tenues treillis dans les différentes localités de la région à savoir Tahoua, Tchintabaraden et Guidan Takoussara, estimés à plus de 70 millions de Fcfa( Source : Anp).

Gabon : Marché des titres de la Beac- Le Gabon est le pays de la Cemac qui a mobilisé le plus de fonds

En 2022, le Gabon a mobilisé auprès des investisseurs de la Cemac, la somme de 859,4 milliards de Fcfa sur les 5 302,4 milliards de Fcfa émis par les différents pays de la zone sur le marché des titres de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), a-t-on appris dans la revue de stabilité financière en Afrique centrale de 2022, publiée le 8 janvier 2024 par la Beac. En baisse par rapport aux 1161,8 milliards de Fcfa levés en 2021 par le Gabon sur ce marché, cette enveloppe est la plus forte mobilisée par les différents pays de la zone Cemac en 2022. Soit, supérieure à celle du Congo (801,0 milliards FCFA), suivi du Tchad (647,9 milliards FCFA), du Cameroun (626,9 milliards FCFA), la Guinée équatoriale (131 milliards de FCFA) et la République centrafricaine (51,3 milliards de FCFA). (Source : alibreville.com)

Maroc : Nations Unies- Le royaume élu président du Conseil des droits de l’Homme pour 2024

L`ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a été élu lors d`une réunion tenue le mercredi 10 janvier 2024. Sur les 47 membres du Conseil, le Maroc a obtenu le soutien de 30 pays, face à la candidature de l`Afrique du Sud, qui n`a recueilli que 17 votes. Le Maroc a remporté l'élection à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, marquant une première dans l'histoire du Royaume. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a été élu lors d'une réunion tenue ce mercredi 10 janvier 2024. Sur les 47 membres du Conseil, le Maroc a obtenu le soutien de 30 pays, face à la candidature de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes. (Source : Map)

Togo : Environnement- Le pays en marche vers un milliard d’arbres à l’horizon 2030

Diverses actions ont meublé l’année 2023 sur le plan environnemental. Au Togo, l’environnement est marqué ces six derniers mois par la troisième édition de la campagne nationale de reboisement qui a démarré le jeudi 1er juin avec la mise en terre de plusieurs plants.Le lancement officiel de l’édition 2023 est fait sur deux sites. D’abord, le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, Foli-Bazi Katari et d’autres membres du gouvernement se sont retrouvés sur l’espace à l’entrée principale de l’Université de Lomé pour accomplir leur devoir écologique. Ensuite, le site du Centre d’enfouissement technique de Aképé a accueilli des personnalités qui ont procédé à la mise en terre de plusieurs plants. D’autres sites de par le pays, sont reboisés à l’initiative des acteurs institutionnels, économiques, et de la société civile. (Source : alome.com)

Bénin : Cotonou- un tragique incendie causé par l’essence trafiqué fait une victime

Le conducteur d'un véhicule chargé de bidons d'essence a perdu la vie ce mercredi 10 janvier 2024 à Cotonou après que son véhicule a pris feu.Selon les témoins, le drame a été déclenché après une collision avec un camion, provoquant l'embrasement du véhicule transportant l'essence. Le sinistre s'est déroulé aux environs de 05h05, près du carrefour la vie et de la rue Funaï, selon les dires d'un riverain interrogé par Bip Radio.Cet incident tragique souligne une fois de plus les risques liés à l'utilisation d'essence frelatée, mettant en exergue la nécessité d'une vigilance accrue et de mesures préventives pour éviter de tels drames. (Source : acotonou.com)

Mali : Pôle économique et financier - Le nouveau procureur fait le point à sa prise de service

A la date du 8 janvier 2024, le solde de remboursement du compte spécial de Fonds de lutte contre la corruption et la délinquance financière, créé par le ministère de l’Economie et des Finances au compte du ministère de la Justice, se chiffrait à son credit est de 444 358 019 de FCFA. Cette information a été donnée par le Procureur du Pôle Économique et Financier lors de son installation officielle ce mardi 9 janvier 2024 par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux. Selon le procureur, l’état de remboursement volontaire effectué au niveau de la brigade du pôle économique et financier de 4 dossiers en cours est de 75 millions 317 FCFA à la date du 11 décembre 2023 qui ne tient pas des chiffres de remboursement effectués directement au trésor. Au 7 septembre 2023, un montant de 183 896 000 FCFA a été remboursé, et un autre effectué pendant la même période à l’occasion d’une seule procédure se chiffrait à 399 912 900 FCFA. (Source : abamako.com)

Sénégal : Présidentielle de février 2024- 21 candidats franchissent l’étape des parrainages

Pour la prochaine élection présidentielle au Sénégal, 21 candidats ont franchi l'étape des parrainages sur les 93 candidats ayant déposé leurs dossiers au Greffe du Conseil constitutionnel. Les candidats dont les dossiers ont été retenus passeront désormais à l'étape cruciale de la vérification de la recevabilité de leurs candidatures. Cette étape inclura l'évaluation des conditions de fond stipulées par l'article 28 de la Constitution et d'autres critères spécifiés dans l'article L121 du Code électoral. (Source : adakar.com)