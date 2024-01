Cote d'Ivoire: Can 2023- Le ministre Amadou Coulibaly visite le site principal de la presse

La fièvre du football monte en Côte d'Ivoire. A trois jours de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023), le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a procédé, ce mercredi 10 janvier 2024, à la visite du site principal dédié à la presse, sis au Palais de la Culture de Treichville. Ce site est composé d’un Centre principal de presse ou Main Media Center (MMC), d’un stand d’accréditation de la presse et d’un Catering (salle de restauration).

Pour la Can 2023, la Côte d’Ivoire dispose de six Centres d'accréditation de la presse répartis dans les cinq villes hôtes du pays, notamment Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro. « Vous devez savoir qu'il y a au total six centres d'accréditation de la presse. Un au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, un dans chacun des stades à l'intérieur du pays, et celui du palais de la Culture », a fait savoir Amadou Coulibaly.

En plus du Centre d'accréditation de la presse, le Palais de la Culture de Treichville abrite également le Centre principal de presse ou Main Media Center (Mmc). Ce centre est équipé de 10 écrans télé, d’une centaine d’ordinateurs de bureau, de différents postes de connexion, d’une connexion Internet haut débit. Il a une capacité d’environ 350 places assises et une centaine de casiers de rangement.

« Pour ce que nous avons vu, nous sommes satisfaits. Il y a assez de fluidité au niveau du centre d'accréditation. La salle de presse est belle, tout équipée et fonctionnelle. C’est ce que nous recherchons afin de pouvoir satisfaire la volonté du Chef de l'Etat Alassane Ouattara qui veut que cette CAN soit la plus belle jamais organisée sur le continent », s’est réjoui le ministre de la Communication.

Il a remercié le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 (Cocan) dirigé par le président Albert François Amichia, qui a déployé les moyens pour la réussite de la Can 2023 en Côte d’Ivoire.