Cote d'Ivoire: Ultime conférence de presse avant le show - Le Cocan se dit prêt à livrer une très belle Can

Le président du Comité d'Organisation de la Can (Cocan), Albert François Amichia, a rassuré que le Cocan est prêt à livrer la 34ème édition de la Can, selon les prescriptions des cahiers des charges de la Confédération africaine de Football (CAF), car toutes les infrastructures sportives sont prêtes et ont fait le test lors de matchs amicaux et internationaux. Rapporte le Cicg.

Selon cette source, Amichia s'exprimait, le mercredi 10 janvier 2024, au Palais de la Culture, à Abidjan-Treichville, lors de la dernière conférence de presse du COCAN avant le début de la CAN prévu pour le samedi 13 janvier prochain « La Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la CAN 2023. Tout ce qui est fait à Abidjan en termes de préparatifs est répliqué dans les villes de l'intérieur du pays qui accueillent des matches. Des comités locaux de la Can (Colocan) y sont installés. Toutes les dispositions en termes de sécurité, de transport, d'hébergement, de restauration, etc., ont été prises. Le Cocan est prêt à relever les défis qui se présentent et les obstacles qui se dressent avec résilience", a indiqué Albert François Amichia.

Les infrastructures non sportives, notamment les hébergements, les hôtels Président, Parlementaires, Ran hôtel de Bouaké, Sofitel hôtel ivoire et les cités Can sont opérationnels. Pour Amichia, il s'agit de « la Can de l'hospitalité, de la fraternité, de l'amitié, du rassemblement, de la cohésion, de l'inclusion". Au niveau des accréditations, il a révélé qu'à ce jour, ce sont 5 200 demandes d'accréditation, contre 2 000 initialement attendues et que le match d'ouverture se jouera à guichets fermés.

Pour ce qui est de la tenue à porter pour aller au stade, il a fait savoir qu'il n'y a pas de dress code. Mais, il a souhaité que les supporters des Éléphants s'habillent en orange pour faire une marée orange. Selon François Amichia, les premières équipes nationales sont arrivées samedi et dimanche derniers et les autres équipes continueront d'arriver jusqu'au 12 janvier.François Amichia a visité le Centre d'accréditation de la presse et le restaurant, et a inauguré le Centre principal média.

Amichia a rappelé que la Can 2023, ce sont, entre autres, 10 000 volontaires et 20 000 bénévoles, 23 chaînes télés, 60 diffuseurs dans 90 pays, 1,5 million de spectateurs attendus dans les stades pour 600 millions de téléspectateurs.