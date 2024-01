Angola: Moxico avec plus de six millions de mètres carrés déminés

Luena — Une superficie de six millions de mètres carrés de terrain, correspondant à 17 champs, a été déminée en 2023, a rapporté mercredi, à Luena, le représentant local de l'Agence nationale de lutte contre les mines (ANAM), Chili Chicanha.

Dans les zones déminées, 4.659 engins explosifs, 3.306 munitions obsolètes de différents calibres, 497 mines antichar et 36 mines antipersonnel ont été retirés des champs et détruits.

Selon le responsable, les opérations de déminage ont été menées dans les municipalités de Moxico (chef-lieu provincial), Léua, Camanongue et Luchazes, les actions se sont concentrées fondamentalement sur les espaces identifiés pour la mise en oeuvre de projets agricoles et d'infrastructures sociales, comme les routes et les ponts.

De cette manière, a-t-il poursuivi, les travaux ont permis de réduire de 244 à 227 champs minés.

En 2023, neuf accidents de mine ont été enregistrés, faisant 25 victimes, dont sept sont décédées et d'autres ont été blessées. Les principales victimes ont été des enfants âgés de deux à 15 ans.

Par rapport à l'année 2022, on a enregistré une augmentation de cinq cas d'accidents et de quatre décès.

D'autre part, Chili Chicanha a dit que l'ANAM est préoccupée par le taux élevé de collecte et de vente de matériaux ferreux dans la province, car cela constitue un danger pour les personnes qui ramassent et vendent des matériaux recyclables.

%

En Angola, les provinces de Cuando-Cubango, Moxico, Cuanza-Sul et Bié ont le plus haut niveau d'explosifs, affirmant qu'elles constituent 75% des zones minées du pays, le processus devant être achevé en 2028, selon l'ANAM.

Le processus de déminage à Moxico s'appuie sur le Mining Consultancy Group (MAG), une organisation non gouvernementale internationale opérant en Angola depuis 1994, du Centre national de déminage (ancien Institut national de déminage - INAD).

Les opérations de déminage comptent également sur le soutien de la Division d'ingénierie et infrastructures de la Région Militaire de l'Est et la Septième Brigade de déminage de la Maison Militaire du Président de la République.

La province, avec 223.023 kilomètres carrés, a été le théâtre de plusieurs conflits militaires au cours de la guerre civile, qui a duré 27 ans.