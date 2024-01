Afrique: Préparatifs CAN 2024 - La RDC perd face au Burkina Faso à Abu Dhabi

La République démocratique du Congo (RDC) s'est inclinée 1-2 en match amical face au Burkina Faso, le 10 janvier au stade Baniyas Stadium, à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, au terme de leur deuxième match amical de fixation, dans le cadre des préparatifs de la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire.

Le sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre, a placé Lionel Mpasi dans les buts. En défense, Arthur Masuaku a été mis à gauche et Gédéon Kalulu à droite. Dans l'axe, Chancel Mbemba et Rocky Bushiri (préféré à Inonga Baka). Devant la défense, il a fait confiance à Charles Pickel Monginda, aidé par Samuel Moutoussamy comme ratisseur, alors que Gaël Kakuta s'est occupé de l'organisation de jeu. Théo Bongonda, Yoane Wissa et Cédric Bakambu ont formé le trio d'attaque.

Du côté du Burkina Faso, le onze de départ s'est composé de Hillel Konaté dans les buts et dans le champ Issoufou Dayo, Adamo Nagalo, Edmond Tapsoba, Sacha Bance, Cédric Badolo, Adama Guira, Blati Touré, Gustavo Sangaré, Mamady Bangré et Mohamed Konate. Lors d'une contre-attaque, les Etalons ont ouvert la marque à la 36e minute par Touré, avant de doubler la mise sur une deuxième contre-attaque à la 41e minute, conclue par Konaté. Le Burkina Faso, sans son leader technique Bertrand Traoré, a mené au score jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires,

à la 76e minute, Brian Jepthé Bayeye a remplacé Gédéon Kalulu, Gradi Diangana a pris la place de Gaël Kakuta et Fiston Mayele a succédé à Yoane Wissa.

Deux défaites et trois nuls en cinq matches...

L'on note que c'est la deuxième défaite des Léopards en cinq matches joués. Après avoir accroché en amical la Nouvelle Zélande, le 13 octobre 2023 à Murcie, en Espagne (1 but partout), la RDC avait été tenue en échec par l'Angola, le 17 octobre à Lisbonne, au Portugal (0 but partout), en deuxième rencontre amicale Fifa. Et le 19 novembre à Khartoum, l'équipe de Sébastien Desabre courbait l'échine devant le Soudan, en première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le 6 janvier 2024 à Dubai, les Léopards ont fait jeu égal avec les Palancas Negras d'Angola, avant finalement de concéder cette secondee défaite face aux Etalons du Burkina Faso pour conclure ce stage de dix jours dans les Emirats arabes unis, avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour le match de la première journée de la CAN, le 18 janvier à San Pedro, contre le Chipolopolo de la Zambie.