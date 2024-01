Afrique: CAN 2024 - Pharaons et Black Stars à la lutte pour la première place (Groupe B)

Vainqueurs de onze éditions à eux deux, l' Egypte et le Ghana lutteront probablement pour la première place du groupe B. Et d'ores et déjà, leur face-à-face de la deuxième journée s'annonce comme l'un des moments forts de ce premier tour. Sortis des groupes B et L, derrière le Burkina et le Sénégal, le Cap Vert et le Mozambique n'auront rien à perdre, avec des moyens humains limités.

Egypte, les 27 Pharaons

Gardiens : Mohamed Elshenawy (Al Ahly), Ahmed El-Shenawy (Pyramids FC), Mohamed Abou Gabal (National Bank of Egypt SC), Mohamed Sobhi (Zamalek SC).

Défenseurs : Ahmed Hegazy (Al-Ittihad Club), Mohamed Abdelmonemem et Mohamed Hany (Al Ahly), Ali Gabr, Osama Galal, Ahmed Samy et Mohamed Hamdy Sharaf (Pyramids FC), Omar Kamal Abdelwahed (Futur FC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC).

Milieux : Hamdi Fathi (Al-Wakrah SC/Qatar), Mohamed Elneny (Arsenal/Angleterre), Marwan Attia, Emam Ashour et Ahmed Nabil Koka (Al Ahly), Ahmed Sayed « Zizou » (Zamalek SC), Mahmoud Hamada (Al-Masry).

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre), Mostafa Fathi (Pyramids FC), Mahmoud « Trezeguet » Hassan (Trabzonspor/Turquie), Omar Marmoush (Eintracht Francfort/Allemagne), Mostafa Mohamed (Nantes/France), Mahmoud Abdel Moneim » Kahraba » (Al Ahly), Ahmed Hassan « Kuka » (Pendikspor, Turquie)

Cap Vert, les 25 Tubaroes Azuls (Requins bleus)

Gardiens : Vozinha (AS Trencin/Slovaquie), Marcio Rosa (Anadia FC/Portugal/3e division), Dylan Silva (SU Sintrense/Portugal/3e division).

Défenseurs : Stopira (Boavista Praia), Roberto Lopes (Shamrock Rovers/Irlande), Diney Borges (Al Bataeh/Emirats Arabes Unis), Dylan Tavares (SC Bastia/France/2e division), Logan Costa (Toulouse FC/France), Joao Correia (GD Chaves/Portugal), Steven Moreira (Colombus Crew/USA)

Milieux : Jamiro Monteiro (San José Earthquakes/USA), Kenny Rocha (AEZ Zakakiou/Chypre), Patrick Andrade (Qarabag/Azerbaïdjan), Joao Paulo Fernandes (Sheriff Tiraspol/Moldavie), Cuca (UD Leiria/Portugal), Kevin Pina (Krasnodar/Russie), Laros Duarte (FC Groningen/Pays-Bas).

Attaquants : Ryan Mendes (Karagümrük/Turquie), Garry Rodrigues (Ankaragücü/Turquie), Jorge Djaniny Semedo (Al-Fateh/Arabie Saoudite), Willy Semedo (Omonia Nicosie/Chypre), Bebé (Rayo Vallecano/Espagne), Jovane Cabral (Salernitana/Italie), Hélio Varela (Portimonense/Portugal), Bryan Teixeira (Sturm Graz/Autriche)

Ghana, les 27 Black Stars

Gardiens : Richard Ofori (Wa All Stars), Joseph Wollacott (Hibernian/Ecosse), Lawrence Ati-Zigi (FC Saint-Gall/Suisse)

Défenseurs : Alidu Seidu (Clermont/France), Denis Odoi (FC Bruges/Belgique), Kingsley Schindler (Samsunspor/Turquie), Gideon Mensah (AJ Auxerre/France), Abdul Fatawu Hamid (Medeama), Nicholas Opoku (Amiens SC/France), Daniel Amartey (Beşiktaş/Turquie), Salisu Mohammed (AS Monaco/France), Alexander Djiku (Fenerbahçe/Turquie)

Milieux : Baba Iddrisu (UD Almeria/Espagnol), Elisha Owusu (AJ Auxerre/France), Abdul Samed Salis (RC Lens/France), Richmond Lamptey (Asante Kotoko), Majeed Ashimeru (Anderlecht/Belgique), Mohammed Kudus (West Ham/Angleterre), André Ayew (Le Havre/France), Randford Yeboah Königsdörffer (Hambourg SV/Allemagne)

Attaquants : Osman Bukari (Etoile rouge/Serbie), Joseph Painstil (Genk/Belgique), Jordan Ayew (Crystal Palace/Angleterre), Ernest Nuamah (Lyon/France), Iñaki Williams (Athletic Club Bilbao/Espagne), Antoine Semenyo (Bournemouth/Angleterre), Jonathan Sowah (Medeama)

Mozambique, les 23 Mambas

Gardiens : Ernane Siluane (Black Bulls), Ivane Urrubal (sans club), Fazito (Nampula)

Défenseurs : Reinildo (Atlético Madrid/Espagne), Domingos Macandza (Costa do Sol), Mexer (Bandirmaspor/Turquie/2e division), Edmilson Dove (Kaizer Chiefs/Afrique du Sud), Bruno Langa (GD Chaves/Portugal), David Malembana (FC Noah/Arménie), Ifren Matola (UD Songo), Nene (Black Bulls).

Milieux : Amade Momade (Beira), Ricardo Guimaraes (GD Chaves/Portugal), Joao Bonde (Beira), Shaquille Nangy (Maputo), Domingues (UD Songo), Alfonso Amade (Ostende/Belgique/2e division)

Attaquants : Geny Catamo (Sporting CP/Portugal), Witi Quembo (CD Nacional/Portugal), S. Ratifo (Pforzheim/Allemagne/5e division), Clesio Bauque (Honka/Finlande), G. Vilanculo (Covilha/Portugal/2e division), Lau King (Sagrada/Angola)