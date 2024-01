Congo-Brazzaville: Science - Un colloque sur les changements environnementaux s'ouvre à Brazzaville

Les travaux du colloque international en hommage au Pr Yolande Berton Offoueme, sur le thème « Changements environnementaux, vulnérabilité des territoires et résilience des communautés en Afrique » ont été ouverts par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, le 10 janvier dans la capitale.

« Les dérèglements climatiques, les préoccupations environnementales nous ont conduits à mettre en place ce cadre de réflexion afin d'imaginer des solutions visant à créer les conditions les plus adaptées à l'épanouissement du genre humain », a expliqué le président du comité d'organisation de ce colloque scientifique, le Pr Jean Luc Mouthou, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. D'autres membres du gouvernement ont été présents à l'ouverture, notamment le ministre en charge de l'Enseignement technique, Ghislain Thierry Ebome Maguessa, et celle des Affaires sociales, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, en qualité d'universitaires.

Ce colloque va durer du 10 au 12 janvier 2024 et permettra aux géographes, aménagistes, sociologues, anthropologues, urbanistes, économistes, historiens et d'autres spécialistes venus de plusieurs pays d'Afrique, y compris les décideurs, d'échanger sur les problématiques liées aux changements environnementaux, à la vulnérabilité des territoires et la résilience des communautés en Afrique. D'autres sujets au menu des échanges sont les activités rurales, les dynamiques urbaines, les risques climatiques, la géopolitique, les ressources naturelles, les données de la population...

Pour sa part, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a rappelé que ce colloque international sur les changements environnementaux se tient au lendemain du sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde à Brazzaville dont le Congo a été l'initiateur. Lequel sommet a planché sur la préservation de la biodiversité et des forêts tropicales face aux changements climatiques.

« Le thème de ce colloque : "Changements environnementaux, vulnérabilité des territoires et résilience des communautés en Afrique" vient à point nommé. Je suis convaincue que l'examen de cette question vitale et les échanges qui seront fructueux, porteurs des propositions et solutions seront l'objectif et le résultat des présentes assises », a déclaré le Pr Delphine Edith Emmanuel.

De ce colloque, en effet, les résultats sont attendus pour permettre aux groupes humains, partout dans le continent, de créer les conditions du respect de la nature ; de proposer des adaptations utiles face aux changements environnementaux. Car, les scientifiques africaines réunis à Brazzaville, dans le cadre de ce colloque, refusent de s'afficher comme d'impuissants observateurs de ces changements.