Congo-Brazzaville: Education civique - Hugues Ngouélondélé échange avec Martial de Paul Ikounga

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a reçu en audience le 10 janvier, à Brazzaville, l'ancien commissaire de l'Union africaine chargé des ressources humaines, de la science et de la technologie, Martial de Paul Ikounga.

Le ministre de la Jeunesse et son hôte ont, en effet, évoqué la possibilité d'encadrer les jeunes dans le domaine du changement de mentalités afin de les guider à se prendre en charge. « Nous n'avons parlé que de la jeunesse et de l'ambition du président à faire bouger les choses dans le bon sens ; de tirer les dividendes démographiques, parce que l'Afrique a l'avantage d'être un continent où la jeunesse l'emporte énormément en termes de dividende démographique et cela va de l'éducation. La première chose, c'est d'établir la confiance avec la jeunesse. Les discours doivent épouser l'acte conforme », a expliqué Martial de Paul Ikounga à sa sortie d'audience.

En termes de proposition, il a souligné que le ministre a sollicité son accompagnement pour une plus grande sensibilisation de la jeunesse. « Ce que nous devons reconnaître, c'est que c'est une démarche qui est nouvelle, l'acteur c'est le ministre. Il faut qu'il descende sur le terrain et c'est sur le terrain que nous tirerons les bénéfices de nos actions », a-t-il conclu.