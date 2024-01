Congo-Brazzaville: Année de la jeunesse - Le PCT appelé à s'approprier le mot d'ordre présidentiel

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a engagé sa formation politique, notamment son organisation juvénile, la Force montante congolaise (FMC), à s'approprier le mot d'ordre présidentiel qui a dédié l'année 2024 à la jeunesse et à s'impliquer pleinement dans sa mise en oeuvre.

Pierre Moussa s'est exprimé le 10 janvier à Brazzaville à l'occasion de la cérémonie d'échange de voeux de Nouvel An avec les cadres, membres et sympathisants du PCT, ainsi que des dirigeants et militants de l'Organisation des femmes du Congo et de la FMC. « Dans son message de voeux de Nouvel An à la nation, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a dédié l'année 2024 à la jeunesse.

Ce privilège accordé aux jeunes interpelle le PCT et au premier rang son organisation juvénile. C'est pourquoi, j'engage notre parti et particulièrement la FMC à s'approprier le mot d'ordre présidentiel et à s'impliquer pleinement dans sa mise en oeuvre. Car, comme nous le savons tous, investir dans la jeunesse est l'une des plus belles opportunités de notre pays, pour garder le cap sur l'édification d'un Congo prospère », a déclaré le secrétaire général du PCT.

Selon lui, la demande sociale étant devenue de plus en plus pressante et exigeante, le PCT, en sa qualité de parti de gouvernement, devra assurer un suivi soutenu de l'action publique. Le but étant de satisfaire les attentes de la population. « Au-delà du PCT, j'en appelle à la mobilisation de toutes les forces de la majorité présidentielle pour une opérationnalisation efficace de ce noble projet présidentiel, en faveur de la jeunesse. A cet effet, il importe de promouvoir, dans l'ordre et la discipline, une collaboration plus intense au sein de notre coalition politique. Et je m'y emploierai », a-t-il poursuivi.

S'agissant de la vie du parti, Pierre Moussa a invité les uns et les autres à redoubler les efforts en 2024 pour relever les défis qui s'imposent au PCT et au pays. Cela, conformément aux orientations du Comité central et à la vision de son président. « En effet, cette année revêt une grande importance pour l'avenir de notre parti, en raison des échéances cruciales dont la préparation et l'organisation seront au coeur de notre action.

La dynamisation des organes intermédiaires et de base du parti ainsi que des unions catégorielles reste une grande priorité. Dans ce cadre, le parti poursuivra l'action de complètement de ses organes démembrés, tout comme il réunira les conditions pour la structuration de l'Organisation des femmes du Congo et de la Force montante congolaise », a-t-il précisé.

Le bilan de 2023 jugé satisfaisant

Rappelant le bilan de l'année écoulée, Pierre Moussa a évoqué l'importante victoire du PCT aux élections sénatoriales. D'après lui, l'ambition du parti de remporter le maximum de sièges et d'améliorer la représentativité des femmes au Sénat a été réalisée. « Dans le même registre, l'impératif de la préservation et de la pérennisation de l'ordre au sein de notre parti a été notre cheval de bataille.

Ainsi, des initiatives d'apaisement ont été prises pour restaurer l'unité et la cohésion, là où des conflits inter-cadres commençaient à miner le fonctionnement du parti. Cet effort continuera. Un contrat moral a été établi comme instrument de consolidation de la discipline et de la relation fusionnelle qui doit exister entre le PCT et ses élus », a-t-il rappelé.

Le parti socle de la majorité présidentielle a également organisé, au début de 2023, la Conférence des présidents des fédérations, une première dans la vie de cette formation politique. Cette rencontre a réaffirmé sa volonté d'assurer le fonctionnement optimal de ses organes à tous les niveaux.