Gabon: 'Le CTRI a mis un point d'honneur sur la restauration de la dignité des entrepreneurs locaux '

Les jeunes entrepreneurs gabonais saluent les décisions du CTRI, qui pour eux, a mis un point d'honneur sur la restauration de la dignité de l'entrepreneuriat local. C'est le cas de Issa Meguille,fondateur gérant de l'institut Privé ITER et de la société Intégral Services. Il a répondu aux questions de la rédaction.

Bonjour cher Monsieur vous êtes jeune entrepreneur gabonais. Qui êtes vous ?

Je me nomme Issa MEGUILE. Je suis titulaire d'un Master2 en droit, obtenu à l'Université Omar Bongo. Je suis fondateur, gérant de l'institut Privé ITER et de la société Intégral Services. Ces deux structures sont fonctionnelles et emploie près d'une trentaine de salariés et consultants. L'institut Privé ITER est un établissement de formation professionnelle préparant les étudiants à l'obtention des CFP et DTS. Nos partenariats avec la Fédération Européenne des Écoles et les universités locales permettent à nos apprenants de continuer leurs études pour le cycle DUT et Licence. Integral Services est une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel et la mise à disposition des engins utilitaires et du personnel domestique.

Alors 2023 vient de s'en allée, qui est ce qui vous a le plus marqué en cette année ?

Je répondrai à cette question en abordant des évènements qui m'ont marqué d'un point de vue, non seulement personnel, en tant gérant d'entreprise, mais aussi d'un point de vue nationale.

D'abord, sur le plan personnel

2023, a été une année marquée par plusieurs changements positifs, notamment un accroissement du chiffre d'affaires de mes structures, mais surtout, une augmentation du nombre des salariés.

2023, fut surtout pour moi, une année de maturité professionnelle, de prise de conscience du niveau de responsabilité d'un manager d'entreprise.

J'ai été confronté à plusieurs réalités du monde des affaires et, j'ai vite assimilé l'importance d'appartenir à des fédérations et des confédérations d'entreprise pour saisir les opportunités.

Ensuite, d'un point général, nous avons été tous témoins du coup de liberté du 30 août 2023, un moment historique, qui restera gravé dans nos mémoires et qui sonne toujours aujourd'hui, trois mois après, comme un appel d'une nouvelle espérance pour tous quelque soit le secteur d'activité.

En tant que manager d'entreprise, nous constatons que le CTRI a mis un point d'honneur sur la restauration de la dignité des entrepreneurs locaux et que plusieurs mesures visant à promouvoir la préférence nationale et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs ont été annoncés. Nous restons optimistes pour la suite.

Par ailleurs, nous suggérons que les textes juridiques et les autres mécanismes de facilitation soient également revisités. L'ordonnance n°003/PR/2021 du 26 janvier 2021 portant règlementation de la sous- traitance en République gabonaise devrait aussi être modifiée comme l'a été le code des marchés publics. La réglementation sur la sous-traitance doit s'arrimer aux exigences actuelles en matière de préférence nationale et d'appuis à l'entrepreneuriat des jeunes. La priorité dans l'attribution de la sous-traitance devrait revenir aux entreprises détenues par les jeunes surtout en ce qui concerne les secteurs des services et du numérique.