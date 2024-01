Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal vainqueur selon les statistiques d'un ordinateur

Opta, une entreprise spécialisée dans les statistiques a dévoilé mardi ses prédictions pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le Sénégal devrait se succéder à lui-même d'après un superordinateur qui a simulé toute la compétition.

Grand favori, selon plusieurs spécialistes, le Sénégal l'est aussi d'après les calculs de l'ordinateur d'Opta. Les Lions d'Aliou Cissé vainqueur face à l'Egypte en 2021 disposent, selon Opta, de la plus grosse chance de titre avec 12,8%. Les champions d'Afrique en titre possèdent de 88,8% de voir les huitièmes, donc de se qualifier de la poule qu'il partage avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Ils ont même 21,7% d'atteindre la finale..

Selon les prédictions de Opta, la Côte d'Ivoire, est en deuxième position. Le pays hôte de la compétition disposerait même de 12,1% de remporter le troisième titre de son histoire.

Premier pays africain demi-finaliste lors d'un Mondial, le Maroc complète le podium des favoris selon les prédictions d'Opta avec 11,1% de chances de victoire le jour de la finale, le 11 février prochain. La bande notamment emmenée par Achraf Hakimi ou Azzedine Ounahi et Amine Harit devance son voisin du Maghreb, l'Algérie.

Titrés en 2019 mais passés à côté en 2021, les Fennecs de Riyad Mahrez sont en reconquête et entendent bien réaffirmer leur suprématie continentale après avoir aussi raté la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Portée par un Mohamed Salah en grande forme cette saison avec Liverpool, l'Egypte pourrait aussi jouer les trouble-fêtes et prend place dans le top 5 des favoris du superordinateur d'Opta avec 8,5% de chances de titre. En queue de peloton, et c'est clairement une grosse cote, l'Angola et la Namibie ne possèdent qu'un infime espoir (0,5%) de l'emporter lors de la grande finale à Abidjan.

Pour la méthodologie ayant conduit à ses prédictions, l'engin d'Opta a simulé 10.000 fois la compétition en combinant de nombreuses statistiques comme les buts, les expected goals ou encore le nombre de buts encaissés.