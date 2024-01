Afrique: CAN 2023 - Grosse frayeur en plein vol, la Gambie rebrousse chemin

La sélection nationale de Gambie a vécu un moment agité en plein vol alors qu'elle se rendait en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). L'avion à fait demi-tour.

Après sa grève pour réclamer des primes, la sélection gambienne avait pris son vol ce mercredi pour la Côte d'Ivoire. Mais le trajet en avion ne s'est pas très bien passé, et le vol a dû retourner à Banjul. Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, la Fédération Gambienne de Football (GFF) a évoqué des problèmes techniques sur l'appareil qui transportait les Scorpions.

"Le vol durait depuis neuf minutes lorsque l'équipage s'en est rendu compte et a immédiatement demandé à retourner à Banjul. À l'atterrissage, les investigations préliminaires ont indiqué qu'il y avait eu une perte de pression et d'oxygène dans la cabine. Cependant, l'équipe technique de la compagnie exploitante du vol, Air Côte d'Ivoire, évalue davantage la situation pour établir la cause du manque d'oxygène et de pression dans la cabine. À cet égard, l'équipe, y compris les joueurs et le personnel, sont maintenant en route vers l'Ocean Bay Hotel en attendant des instructions supplémentaires. Il est important de noter que chaque membre de la délégation est sain et sauf. Le public sera tenu informé de toute évolution en la matière. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela a pu causer alors que nous cherchons à trouver une solution rapide pour que l'équipe se rende en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible.» indique la GFF

Des évanouissements

D'autres informations font état d'évanouissement de joueurs durant le vol, en raison d'un manque d'oxygène dans l'avion.

Malgré cette situation, ils se sont entrainé au stade de l'indépendance de Banjul, selon Pressafrik.

Logée dans le groupe C, la Gambie entre en lice à la CAN 2023 le lundi 15 janvier prochain face au Sénégal.