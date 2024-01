Afrique: Production d'anacardes, la Côte d'Ivoire doit montrer le chemin au Cameroun

La Côte d'Ivoire premier fournisseur mondial de noix de cajou. a procédé à la mise en service ce mercredi d'une usine de transformation de 50 000 tonnes d'anacarde à terme

C'est le deuxième produit d'exportation après le Ça ai, il a rapporté en 2022 près de 507 milliards de FCFA de recette à la Côte d'Ivoire.En comparaison,en 2022 la SNH a rapporté dans les caisses de lzta 614 milliards de FCFA.

En Août du mois dernier ,l'IRAD a procédé à la distribution de 25 000 plants d'anacardes à 35 coopératives dans le Nord, pour sortir de la dépendance au coton.

Le pays est loin des objectifs fixés en 2018 alors qu'il ambitionnait distribuer plus de 100 milles plans en exploitation sur 150 000 hectares.Le pays produit selon une source à l'Irad, à peine 300 tonnes l'année contre 1,25 millions pour la Côte d'Ivoire

Encore appelé l'or gris ,le Cameroun peut tirer profil de l'intérêt de la Sodecoton pour devenir un fournisseur mondial d'anacardes car en effet , la Sodecoton veut planter 20 millions d'anacardiers sur une période de 5 à 6 ans.

Le ministère de l'agriculture est un des pans du gouvernement qui reçoit le plus de subventions de l'état et des partenaires nationaux et internationaux.Pourquoi les programmes agricoles peinent à produire des résultats satisfaisants malgré l'immense potentiel du pays ?

" Serions-nous incapables de faire ce que d'autres pays comparables au nôtre ont fait ou sont en train de faire ? Je ne le crois pas. Nous avons des hommes, des femmes et des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés et entreprenants, capables de relever ces défis. Nous avons des ressources naturelles, abondantes et variées. Nous avons des institutions, modernes et démocratiques. Notre pays connaît la paix et la stabilité. Alors que nous manque-t-il ? " Paul Biya le 31 Décembre 2013